Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: ¿Contra quiénes juegan Boca y River?

Lanús abrió la fecha el viernes con un 3-1 sobre Atlético Tucumán, resultado que lo posicionó como escolta de Rosario Central gracias al empate entre Deportivo Riestra y Godoy Cruz. Con esa igualdad, el Malevo se afirmó en el tercer lugar.

El sábado siguió con el empate entre San Lorenzo y Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Con ese punto, el Ciclón llegó a 24 unidades, cerró quinto en la Zona B y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Más tarde, Independiente le ganó 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, le quitó el invicto y quedó expectante para acceder a la Sudamericana, aunque depende de otros resultados.

La fecha continuó el domingo en Liniers, donde Vélez y River no pasaron del 0-0. El Fortín no logró superar a Riestra en el tercer puesto, mientras que el Millonario —ya clasificado— perdió la oportunidad de trepar al quinto lugar, que quedó en manos de San Lorenzo. Además, River desaprovechó la posibilidad de desplazar a Argentinos Juniors del Repechaje a la Libertadores. Sin esa presión, el Bicho venció a Estudiantes en La Plata y amplió su ventaja.

En Córdoba, Instituto y Talleres también empataron sin goles. La Gloria ya estaba fuera de carrera, pero complicó el panorama de la T, que igualmente aseguró su presencia en los playoffs.

El cierre del domingo reunió cuatro partidos en paralelo: Boca-Tigre, Estudiantes-Argentinos, Newell’s-Racing y Central Córdoba-Banfield. Todos eran claves para definir la Zona A, que venía muy apretada en puntos.

Boca, ya clasificado, venció a Tigre en La Bombonera y se adueñó del primer puesto con 29 unidades. El duelo entre Estudiantes y Argentinos fue decisivo: ambos necesitaban ganar, y fue el equipo de La Paternal el que se impuso, accediendo a octavos. A pesar de la derrota, el Pincha entró como octavo gracias al empate previo entre Barracas y Huracán.

En Rosario, Racing derrotó 1-0 a Newell’s y aseguró no solo su lugar en playoffs, sino también su clasificación a la Copa Sudamericana. Al mismo tiempo, Central Córdoba y Banfield igualaron; ese punto dejó al Taladro fuera de la siguiente fase.

Cómo se jugarán los playoffs

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en el estadio del mejor ubicado en cada llave. En todos los casos, si hay empate habrá alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, definición por penales. La final será en sede neutral: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

Clasificados a las Copas internacionales

En la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (62) ya tienen asegurados los dos cupos directos a la Copa Libertadores 2026. Argentinos Juniors (57) obtuvo el Repechaje, mientras que River (53) quedó cuarto, con la chance de liberar un cupo si Canalla, Bicho o Xeneize salen campeones del Clausura.

Para la Copa Sudamericana ya están dentro River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Barracas Central e Independiente todavía tienen posibilidades.

Cruces de octavos de final

Boca Juniors (1A) vs. Talleres de Córdoba (8B)

Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

Racing Club (3A) vs. River Plate (6B)

Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)