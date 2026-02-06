Cande Tinelli presentó a su nuevo novio en medio de un escándalo con su ex: "Casi se van a las piñas"
Cande Tinelli estaría nuevamente en pareja tras su romance con Máximo Milito, aunque la situación no habría sido del todo tranquila: entre el ex y el actual se habría generado un fuerte cruce que casi termina a las piñas. ¿Quién le robó el corazón a la hija de Marcelo Tinelli?
6 feb 2026, 17:57
Cande Tinelli habría decidido volver a apostar al amor y, fiel a su esencia, lo habría hecho con alguien que comparte uno de sus mundos favoritos: el universo ecuestre. Entre caballos, competencias y pasión por la vida al aire libre, la hija de Marcelo Tinelli habría encontrado nuevamente ilusión.
La primicia la dio Santi Riva Roy en El Ejército de LAM (Bondi Live), aunque fiel al estilo del programa, lo hizo con misterio y picardía. Entre risas con sus compañeros, fue soltando pistas como quien no quiere la cosa, sembrando intriga en el estudio.
“Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex", introdujo Santi. "Es gente de caballos”, dedujo Fefe Bongiorno en pleno debate. “¿Es famoso en su ambiente?”, quiso saber Pepe Ochoa.
“Sí. No es polista. Cuando llegó el ex, casi se va a las piñas con el actual de Cande”, revelaron en el estudio, dejando entrever la tensión que se vivió en ese evento y la particularidad de la presentación del nuevo novio de Candelaria.
Finalmente, se conoció el nombre del nuevo vínculo: "La nueva conquista de Cande Tinelli sería Franco Trabucco, un jinete de primer nivel". Tras su romance con Maxi Milito —abogado penalista e hijo del presidente del Club Hípico Argentino—, Lele le habría comenzado una nueva historia en el plano amoroso. De hecho, Máximo, molesto por la situación, habría protagonizado un fuerte cruce con Franco durante la fiesta.
Cuánto estuvo en pareja Cande Tinelli con Máximo Milito
Tras su separación de Coti Sorokin, en mayo de 2025 comenzó a circular la versión de que Cande Tinelli estaba cada vez más cerca de un hombre vinculado al mundo de los caballos, Maxi Milito. La información no pasó inadvertida y despertó curiosidad en el ambiente del espectáculo, por lo que desde LAM (América TV) fueron a buscar al señalado para que hablara del tema.
Aunque en aquel entonces tanto ella como el protagonista en cuestión desmintieron un romance, se confirmó que entre ellos había algo más que una simple amistad. Ante la insistencia, él fue quien salió a responder: “Con Cande solo somos amigos. Me llevo muy bien con ella, es una muy buena persona, pero no somos más que eso”.
Además, había dicho que no tiene vínculo con la familia Tinelli y que ni siquiera conoce a Marcelo. “No nos estamos conociendo. Compartimos momentos acá en el hípico, nada más. Es alguien que me cae muy bien, pero solo somos amigos”, reiteró, intentando bajar el tono a las especulaciones.
Según trascendió, el vínculo habría comenzado como una amistad que con el tiempo se volvió más cercana, impulsada por la pasión compartida por la equitación. Si bien ninguno confirmó públicamente una relación amorosa, en su entorno aseguran que la conexión entre ambos fue creciendo con naturalidad.