Cande Tinelli presentó a su nuevo novio en medio de un escándalo con su ex: "Casi se van a las piñas"

Finalmente, se conoció el nombre del nuevo vínculo: "La nueva conquista de Cande Tinelli sería Franco Trabucco, un jinete de primer nivel". Tras su romance con Maxi Milito —abogado penalista e hijo del presidente del Club Hípico Argentino—, Lele le habría comenzado una nueva historia en el plano amoroso. De hecho, Máximo, molesto por la situación, habría protagonizado un fuerte cruce con Franco durante la fiesta.

Embed

Cuánto estuvo en pareja Cande Tinelli con Máximo Milito

Tras su separación de Coti Sorokin, en mayo de 2025 comenzó a circular la versión de que Cande Tinelli estaba cada vez más cerca de un hombre vinculado al mundo de los caballos, Maxi Milito. La información no pasó inadvertida y despertó curiosidad en el ambiente del espectáculo, por lo que desde LAM (América TV) fueron a buscar al señalado para que hablara del tema.

Aunque en aquel entonces tanto ella como el protagonista en cuestión desmintieron un romance, se confirmó que entre ellos había algo más que una simple amistad. Ante la insistencia, él fue quien salió a responder: “Con Cande solo somos amigos. Me llevo muy bien con ella, es una muy buena persona, pero no somos más que eso”.

Además, había dicho que no tiene vínculo con la familia Tinelli y que ni siquiera conoce a Marcelo. “No nos estamos conociendo. Compartimos momentos acá en el hípico, nada más. Es alguien que me cae muy bien, pero solo somos amigos”, reiteró, intentando bajar el tono a las especulaciones.

Según trascendió, el vínculo habría comenzado como una amistad que con el tiempo se volvió más cercana, impulsada por la pasión compartida por la equitación. Si bien ninguno confirmó públicamente una relación amorosa, en su entorno aseguran que la conexión entre ambos fue creciendo con naturalidad.