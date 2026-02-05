En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Colectivo
Flores
Incidente en Flores

"Sin trabajo y con un hijo discapacitado": el chofer que se peleó con un pasajero en el colectivo admitió su error y pide ayuda

El ahora exempleado de la línea 113 dio su versión en A24 sobre lo sucedido. Aseguró que el agresor estaba alcoholizado y que tras el hecho, "la empresa me dejó tirado completamente".

El ex chofer de la línea 113

El ex chofer de la línea 113, que une Barrancas de Belgrano con San Justo, dialogó con A24.

“Ante todo, quiero pedir mil disculpas. Reconozco el error que cometí: no llegar a poner el freno de mano. Podía haber causado un desastre y matado a gente inocente”, se sinceró Nicolás, el ex chofer de la línea 113, que dejó un colectivo a la deriva durante casi 100 metros, en el barrio de Flores, por agarrarse a trompadas con un pasajero presuntamente alcoholizado.

Leé también Día del Colectivero: por qué se celebra el 24 de septiembre en Argentina
Día del Colectivero: la fecha recuerda el primer viaje en colectivo, ocurrido en 1928 en Buenos Aires, cuando un grupo de taxistas ideó un sistema de traslados compartidos que cambió para siempre la forma de moverse en las ciudades.

Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, el hombre explicó que la formación presentaba problemas en la batería. A partir de esto, cuando se encontraba por la zona entre Villa Luro y Flores, donde se produjo el incidente, comenzó a circular a una velocidad que no superaba los 25 kilómetros por hora, lo que generó el enojo del pasajero. "De repente, escuché un grito: 'hijo de p..., ¿tan despacio vas a ir?'. Miré por el espejo y me asusté. Era un hombre de 1,80 metros, gritándome", describió.

Acto seguido, según la versión del conductor, le explicó el problema mecánico que presentaba el colectivo y le ofreció bajarse para subirse en el siguiente.

“No quiso hacerlo y seguí manejando. Después me empezó a increpar, amenazó con matarme. Estuvo así entre 7 y 8 minutos. El miedo que me agarró fue impresionante. Ahí quise poner el freno de mano y le erré. Entonces, empecé a pelearme con el muchacho”, completó sobre el incidente que se produjo el pasado 25 de enero, por la noche, en el cruce de las avenidas Rivadavia y Nazca.

Reconozco el error, no puedo dormir por esto. El que más caro la pagó fui yo porque me quedé sin trabajo y tengo un hijo con discapacidad (contó que tiene epilepsia)”, dijo el hombre, que trabajaba desde hace 15 años en la transportista Bernardino Rivadavia, de la que fue despedido.

“En la empresa me dejaron tirado completamente. Los delegados saben la situación de mi hijo y que gasto 400 mil pesos en remedios. Les pedí, por favor, laburar hasta de limpieza”, indicó Nicolás, quien no logró revertir la decisión de la patronal.

Embed

“Todo esto pasó porque el colectivo fallaba. A la semana, me avisaron que se volvió a romper. Hasta mis compañeros me dijeron que era una injusticia”, se quejó el chofer que, durante la entrevista, reconoció que sigue desempleado.

“Perdí todo: el trabajo, no me pagaron nada y no sé si voy a conseguir otro laburo. Pero doy la cara. Si la situación hubiera sido al revés, si él me pegaba o me mataba, todo el mundo estaría pidiendo justicia”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colectivo Flores
Notas relacionadas
El impactante video de un colectivero que iba marcha atrás y arrolla a un inspector en plena terminal
Video: brutal pelea entre un chofer y un pasajero en un colectivo que quedó fuera de control
Profundo dolor por la muerte de Ángel Montoya

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar