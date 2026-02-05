Profundo dolor por la muerte de Ángel Montoya

Acto seguido, se arroja al agua desde el puente General Santander. Su acompañante continúa grabando la escena mientras el influencer cae al cauce del río Cauca. Tras el impacto, Montoya logra emerger y asomar la cabeza. Durante algunos segundos parece mantener el control de la situación.

Sin embargo, la calma dura poco.

Las imágenes muestran cómo la corriente comienza a arrastrarlo. Montoya intenta nadar hacia la orilla, pero la fuerza del agua se impone. El río, según explicaron luego las autoridades, venía con un caudal considerablemente elevado y una corriente muy fuerte.

En uno de los momentos más tensos del registro, el acompañante —aún grabando— advierte entre risas: “¡Hermano, se le va a llevar la corriente!”. El video continúa durante casi dos minutos. Poco a poco, el influencer queda fuera de plano, reducido a una figura que lucha contra el agua hasta desaparecer de la imagen.

Ese fue el último registro con vida de Ángel Montoya.

Un contexto que agravó el riesgo

De acuerdo con reportes de medios locales, Montoya tenía una limitación de movilidad en uno de sus brazos, una condición que habría reducido significativamente sus posibilidades de nadar con fuerza suficiente para contrarrestar la corriente.

Este dato, conocido tras su desaparición, añadió un componente aún más dramático a la historia. La combinación de un caudal elevado, la fuerza natural del río y una limitación física resultó fatal.

Especialistas en rescate acuático consultados por medios regionales recordaron que el río Cauca, especialmente en determinados tramos, presenta corrientes impredecibles, remolinos y cambios bruscos de profundidad. Incluso nadadores experimentados pueden verse superados por la fuerza del cauce.

En ese contexto, el salto desde una estructura elevada como el puente General Santander incrementaba el riesgo no solo por el impacto, sino por la dificultad posterior de orientación y desplazamiento en el agua.

Tres días de búsqueda

El salto ocurrió el 27 de enero. Tras perderse de vista en el agua, se activó un operativo de búsqueda en la zona. Durante tres días, familiares, autoridades y organismos de socorro mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

La mañana del 30 de enero, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande partió desde el municipio de Riofrío para intensificar las tareas de rastreo. Finalmente, trabajadores que extraen arena en el río avistaron el cuerpo en el sector de Bolívar.

Los obreros lograron retener el cuerpo hasta la llegada de los bomberos, quienes procedieron con las diligencias correspondientes.

Un funcionario local explicó que durante esos días “el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte”, lo que dificultó tanto la supervivencia como la localización inmediata del cuerpo.

El hallazgo confirmó el peor desenlace.

La reacción en redes y el debate sobre los retos extremos

El video del salto se viralizó rápidamente. Miles de usuarios compartieron las imágenes, que circularon en distintas plataformas acompañadas de mensajes de condolencias, indignación y advertencias.

La tragedia abrió un nuevo debate sobre la cultura de los desafíos virales y la presión que enfrentan muchos creadores de contenido para generar material impactante.

En los últimos años, diversos especialistas han advertido sobre la tendencia de algunos influencers a realizar actos cada vez más arriesgados en busca de visibilidad. El fenómeno responde, en parte, a la lógica algorítmica de las redes sociales, donde el contenido extremo o impactante suele obtener mayor alcance.

Usuarios y periodistas señalaron la necesidad de mayor responsabilidad a la hora de producir y difundir contenido, especialmente cuando involucra riesgos físicos evidentes.

Algunos comentarios también apuntaron a la actitud del acompañante que continuó grabando durante la emergencia, lo que generó cuestionamientos éticos sobre la prioridad entre registrar el momento o intervenir para ayudar.

Advertencias de las autoridades

Tras el hecho, autoridades locales aprovecharon la repercusión para reforzar mensajes preventivos. Recordaron que el río Cauca puede presentar condiciones peligrosas, sobre todo en temporadas de lluvias o cuando se incrementa el caudal.

Reiteraron que bañarse o lanzarse en zonas no habilitadas implica un riesgo considerable, incluso para personas con experiencia en natación.

Fuentes oficiales indicaron que la causa del fallecimiento está relacionada con ahogamiento provocado por la fuerza del cauce, en línea con las circunstancias observadas en el video y las condiciones del río en esos días.

Además, insistieron en la importancia de respetar las advertencias y evitar conductas temerarias en espacios naturales.

Una historia que conmocionó a la comunidad

Ángel Montoya tenía 30 años y contaba con seguidores que seguían de cerca sus publicaciones. Su muerte generó conmoción tanto en su entorno cercano como en la comunidad digital que lo acompañaba.

En Tuluá y municipios cercanos, el caso impactó especialmente por la crudeza de las imágenes y por tratarse de un hecho ocurrido en un espacio conocido por los habitantes de la región.

La secuencia grabada el 27 de enero y el hallazgo del cuerpo el 30 constituyen un relato que, más allá de lo individual, expone una problemática más amplia: la normalización del riesgo como espectáculo.

El caso volvió a poner en agenda la necesidad de establecer protocolos de seguridad y campañas de concientización, tanto desde organismos públicos como desde las propias plataformas digitales.

La responsabilidad compartida en la era digital

La muerte de Ángel Montoya plantea interrogantes complejos. ¿Hasta qué punto la búsqueda de viralidad puede llevar a subestimar el peligro? ¿Qué rol juegan los espectadores y las plataformas en la difusión de este tipo de contenidos?

Expertos en comunicación digital señalan que la cultura del “todo por un like” puede generar una percepción distorsionada del riesgo. Cuando los desafíos peligrosos se replican y se celebran, se crea un entorno donde la exposición al peligro se convierte en moneda de cambio para ganar atención.

En ese escenario, la prevención no depende únicamente de las autoridades, sino también de la conciencia individual y colectiva.

La difusión del video, que muestra en tiempo real cómo una situación aparentemente lúdica se transforma en tragedia, funciona hoy como advertencia.

Un desenlace que deja lecciones

El caso de Ángel Montoya no es un hecho aislado en el universo de los desafíos extremos. Sin embargo, su impacto radica en la contundencia de las imágenes y en la rapidez con que la tragedia se desarrolló ante la cámara.

La secuencia expone cómo, en cuestión de segundos, un acto impulsivo puede derivar en consecuencias irreversibles.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, la comunidad reflexiona sobre los límites entre entretenimiento y riesgo.

La muerte del joven influencer colombiano, ocurrida tras un salto que pretendía convertirse en contenido viral, deja una enseñanza dolorosa: la naturaleza no es un escenario controlado y la búsqueda de impacto digital no justifica poner la vida en peligro.

El río Cauca sigue su curso. Pero la historia de Ángel Montoya quedará como un recordatorio de que, detrás de cada pantalla, hay decisiones reales con consecuencias reales.