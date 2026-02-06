La CGT convocó a una movilización al Congreso contra la reforma laboral, sin paro general

En contraste, los sectores más duros reclamaron una respuesta sindical más contundente. Los gremios del transporte, agrupados en la CATT, propusieron un paro de 12 horas el mismo día de la movilización e incluso se debatió la posibilidad de una huelga de 48 horas, alternativas que no lograron el respaldo suficiente dentro de la mesa de conducción.

Otros dirigentes plantearon que la CGT debería avalar formalmente un cese de actividades y presentar la protesta frente al Congreso como el punto de partida de un plan de lucha progresivo, con medidas crecientes en caso de que el proyecto avance sin cambios.

cgt

La discusión se inscribe en un escenario que se arrastra desde que el Ejecutivo anunció su intención de impulsar una reforma laboral. En ese período, la central obrera combinó advertencias públicas con negociaciones reservadas, en un equilibrio inestable entre confrontar y mantener abiertos los canales de diálogo. La llegada de la iniciativa a la Cámara alta aceleró los tiempos y forzó una definición.

En paralelo, dirigentes cegetistas mantuvieron contactos con gobernadores peronistas que manifestaron reparos frente al proyecto y advirtieron sobre un posible deterioro de las condiciones de trabajo. Sin embargo, esos apoyos resultaron dispares y no se tradujeron en una postura unificada.

Algunos encuentros quedaron postergados y otros se vieron condicionados por las negociaciones que las provincias sostienen con la Casa Rosada, en particular por los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias incluidos en la iniciativa oficial.

La puja con los gobernadores

La CGT había puesto expectativas en reuniones con mandatarios con perfil más crítico hacia el Gobierno, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. En el caso de Llaryora, el encuentro se suspendió a último momento.

Mientras tanto, el Gobierno despliega su propia estrategia. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una ronda de reuniones con gobernadores para sumar respaldos al proyecto. En ese marco, se reunió con el pampeano Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios más cuestionadores de la reforma, quien evitó comprometer su acompañamiento.