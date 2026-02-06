Marcela Feudale se metió en la polémica entre Marixa Balli y Esteban Mirol y cuestionó sus dichos sobre La Salada

En ese sentido, señaló que el problema radica en la falta de controles: “Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces lo que falla son los controles. Me parece que atribuir a que todos los que están ahí son ladrones, todos los textiles son ladrones, no está bien”.

Feudale también advirtió sobre el impacto de discursos que estigmatizan: “Alentar ese odio hacia un segmento de la población hoy en día no favorece a nadie”. Y sumó una comparación con la industria internacional: “En pos de una industria que viene de Temu y que viene de Shein, que es una industria altamente contaminante. Ya sabemos lo que es el desierto de Atacama, donde tiran esta ropa, que es la que ellos comercializan y que está hecha en base a trabajo esclavo”.

Ante la consulta de Santiago Riva Roy sobre si las palabras de Mirol podían tener una intención política, Feudale respondió: “No lo sé, él dice no ser admirador de Caputo. Me parece que fue muy brutal el ataque a Marixa porque la vinculó directamente con la corrupción de La Salada”.

Por último, la expanelista de LAM volvió a remarcar la importancia de distinguir: “Vincular al comerciante o al fabricante que labura en La Salada directamente con la corrupción... todos sabemos que cuando se inició la causa, lo primero que se hizo fue investigarlos, uno a uno. La gente salía y decía: 'Yo pago mis impuestos, yo lo único que hago es alquilar acá, yo trabajo acá'. Y muchísima gente que fue investigada, como dice Marixa, durante muchísimos años, salió libre de culpa y cargo, porque no tiene nada que ver. La gente labura ahí”.

Cómo fue el tenso cruce entre Marixa Balli y Esteban Mirol en LAM por los negocios en La Salada que terminó de la peor manera

La tensión entre Marixa Balli y Esteban Mirol finalmente se trasladó al estudio de LAM (América TV), donde ambos se encontraron cara a cara y protagonizaron un fuerte intercambio que dejó a todos sorprendidos.

El origen del conflicto se remonta a las declaraciones del periodista sobre el cierre del local de Marixa en Flores, vinculándolo con la crisis económica que atraviesa el comercio. En ese mismo análisis, Mirol apuntó contra la feria de La Salada con duras críticas políticas, lo que terminó involucrando a la empresaria por su pasado vínculo con el lugar.

El 5 de febrero, en el programa de Ángel de Brito, Balli decidió responderle directamente. Recordó además lo que había dicho en A la Barbarossa (Telefe), donde aseguró que Mirol la “invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”. Para el exparticipante de MasterChef Celebrity esa acusación carecía de sustento y lo volvió a remarcar en vivo.

Marixa no se guardó nada y apuntó contra los dichos de Mirol: “Si vos me vas a minimizar, criticar y a decir las pelotudeces que dijiste ayer de mi persona, yo no te lo voy a permitir. Tengo los ovarios suficientes para bancármelo. Me banqué tres años de investigación, tengo los ovarios muy grandes. No me interesa el gobierno. No es mi tema”.

El periodista intentó aclarar su postura: “No estoy hablando de vos, estoy hablando de La Salada. Lo que estoy diciendo es que vos estuviste ahí, nada que ver con lo que pasaba ahí”. Pero Balli insistió: “Dijiste muchas cosas en las que yo quedé implicada. Muchísimas barbaridades que no voy a repetir. Hice una cadena nacional por lo que dijiste hacia mi persona. Me daba vergüenza”.

Mirol, visiblemente molesto, le reprochó que nunca contestó con argumentos sólidos: “Te daba vergüenza, pero fuiste a todos lados y lo único que dijiste es que yo te había invitado a salir. Marixa, quedate defendiendo a La Salada. Organizaciones como el CONICET, la Universidad de San Andrés y Wikipedia, como organización, además de organismos internacionales, dicen la basura que es La Salada, la pobreza que promovió y cuánta gente se hizo rica. El Rey de La Salada está preso. No digo que sea tu amigo. No sabés qué decir”.

El tema de la supuesta invitación personal volvió a aparecer y Mirol lo subrayó frente al conductor: “Me boludeó diciendo que yo la invité a salir y yo la conocí en MasterChef”.

Lejos de calmarse, la discusión sumó un nuevo nombre: Yanina Latorre. “¿Querés que diga lo que hablamos y de quién? De Yanina Latorre”, lanzó Mirol. Balli respondió sin titubear: “¿Cuál es el problema? Yo no tengo nada que ocultar, si tengo que decirle algo se lo digo en la cara”. El periodista insistió: “¿Hablamos o no hablamos?”.

La empresaria cerró con ironía: “No me acuerdo, como así tampoco te acordás que me invitaste a salir”, dejando el clima aún más caldeado en el estudio.