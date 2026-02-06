Exclusivo A24: Cómo y cuando empieza a regir el acuerdo comercial de Argentina con EE.UU.

Etapas del acuerdo comercial con EE.UU.

Canciller argentino, Pablo Quirno con el representante de Comercio de EE.UU. Jameson Greer. Foto Cancilleria

Aunque no hay un plazo fijo de entrada en vigencia, el acuerdo comercial con EE. UU. comenzará a aplicarse por partes, en lo inmediato a través de resoluciones, pero en general deberá ser ratificado por una ley del Congreso y en otros en particular, con la modificación de varias leyes.

Se trata de un rediseño de todo un sistema burocrático y de normas que deben consolidar con las normas estadounidenses y cumplir con los límites arancelarios del Mercosur y otros 10 tratados internacionales.

Por su parte, Estados Unidos tiene que hacer lo mismo y adecuar sus resoluciones administrativas para evitar violar normas de la OMC.

La readecuación de todo ese entramado legal, que el gobierno de Milei ve como “un primer paso para avanzar en un futuro en un tratado general de libre comercio, llevará en total unos 3 años”, según admitieron en Casa Rosada.

En ese marco, aclararon que lo primero que entrará en vigencia por decreto o resoluciones del Poder Ejecutivo, será la quita de aranceles recíprocos a un listado de 1675 productos que figuran en el acuerdo firmado por el canciller Pablo Quirno con el representante comercial de EE.UU.

Para el resto de los productos argentinos, Trump mantuvo un techo de aranceles del 10% fijo, lo que cerca de Milei consideran un logro que no consiguió ningún otro país, gracias al alineamiento total de la Argentina a la política de EE.UU.

También entrará en vigencia de inmediato, ya que puede hacerlo mediante resoluciones y decretos publicados en el Boletín Oficial, la puesta en marcha de mecanismos para acelerar las importaciones y exportaciones de esos productos, vinculados a cada sector específico.

Incluye la apertura para exportaciones e importaciones recíprocas de carne, autos, productos farmacéuticos, maquinarias, bienes de capital, textiles, entre otros.

“Se trata de eliminar trabas administrativas burocráticas”, dijo una alta fuente a A24.com.

En cambio, deberá esperar a que sea aprobado por el Congreso, la aplicación del nuevo sistema de patentes y de propiedad intelectual para la apertura comercial de productos farmacéuticos, científicos y tecnológicos, ya que Estados Unidos reclama que Argentina adecúe sus normas de patentamiento locales a las internacionales (PST), lo que debe modificar tratados internacionales por ley.

Para eso, según admitieron en el Gobierno “hay plazo hasta el 30 de abril para que el PST sea aprobado por el Congreso”.

Desde el gobierno defienden el tratado ante las críticas a la violación de la soberanía por el futuro desembarco de empresas extranjeras en la explotación de minería, energía y tierras raras, como también del impacto que afectará a las industrias locales, el ingreso libre de productos manufacturados en Estados Unidos.

“Los recursos son de las 24 provincias y hoy los tienen sin explotar. Chile es el mayor exportador de minería y desarrolló su industria y generó empleo de calidad”, sostienen cerca de Milei, como ejemplo de lo que esperan que pase en Argentina en los próximos 3 años.

En la Casa Rosada sostienen la teoría de la mano invisible y del “derrame” al señalar que “Trump sufre lo mismo con su industria farmacéutica”, y que el acuerdo “expandirá ambos mercados y generará más competitividad y desarrollo en todas las industrias”.

“Trump quiere que entren ya productos farmacéuticos importados de Argentina para hacer bajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos”, citó a modo de ejemplo un alto funcionario que participó de la redacción del acuerdo y que descarta que la apertura de importaciones genere una ola de quiebres de la industria nacional en cadena.

Detrás de escena en la redacción del acuerdo con Estados Unidos: el rol de Sturzenegger y del ministerio de Economía

Según pudo saber A24.com, en su rol de ministro de Transformación del Estado y Desregulación, Federico Sturzenegger tuvo un rol central en la redacción del acuerdo comercial con los Estados unidos.

Trabajó en conjunto con las secretarías de Comercio y de Agricultura y Energía del Ministerio de Economía, para redactar las casi 492 páginas que contiene el acuerdo comercial y de inversiones estratégicas firmado entre Argentina y Estados Unidos.

El ministro de Desregulación explicó las bases centrales del acuerdo en un hilo de 13 mensajes en la red X, minutos después de presenciar sentado en primera fila, junto con Luis Caputo (Economía) y Santiago Bausili (Banco Central), la conferencia de prensa en la que Adorni y Quirno explicaron los detalles del acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2019826184993771562?s=20&partner=&hide_thread=false ACUERDO COMERCIAL CON EEUU (1/13). ACTORES. La firma del tratado de comercio con EEUU recién presentado por @manueladorni y @pabloquirno marca el tercer hito de liberalización comercial de este gobierno sumándose al tratado con EFTA y al de la UE-Mercosur. En una serie de 13… pic.twitter.com/897ZrY5s8P — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 6, 2026

“Yendo a la letra del tratado en sí podemos identificar tres líneas de trabajo: Primero, el propio trabajo de la Cancillería, en este caso coordinado por el embajador Luis María Kreckler. Es un trabajo de gestión del acuerdo, de ordenamiento de las negociaciones y de proveer el marco jurídico”, dijo Sturzenegger.

En segundo lugar, agregó: “el diseño de la política comercial liderado por el ministro Luis Caputo, a través de la intervención del GOAT Secretario Coordinador de Producción Pablo Lavigna y su equipo (vale mencionar a Carolina Cuenta y Alejandro Tejedar, de la Secretaría de Agricultura a cargo de Sergio Iraeta)”.

“La tercera pata es el armado de todo el entramado regulatorio, derechos de propiedad, transferencia de datos y comercio digital, etc. que estuvo a cargo del Ministerio de Desregulación”, que estuvo a cargo del secretario de Desregulación y segundo de Sturzenegger, Alejandro Cacace.

También se sumó “en algunas temáticas el Ministro de Salud, Mario Lugones”, indicó Sturzenegger antes de avanzar en la explicación, en 13 puntos, en que dividió el acuerdo.

Al explicar la apertura comercial como una conquista, Sturzenegger mencionó a modo de ejemplo que alcanzará aranceles cero para exportaciones e importaciones desde EEUU de productos como maquinaria y bienes de capital/tecnología más baratos; implica equipos industriales, instrumentos de precisión, equipamiento médico, autopartes y material de transporte más accesible”.

También mencionó el caso de “locomotoras y vagones necesarias para la reconversión de nuestra red de transporte de cargas ferroviarias” o de “insumos industriales químicos, plásticos y caucho más baratos potenciando la competitividad de nuestras cadenas industriales”.

Finalmente, dijo: "hay una mayor apertura en los sectores textiles. Los precios de la ropa seguirán cayendo”.

Y finalizó: “Para aquellos que miran la reciprocidad Argentina y EEUU abren recíprocamente sus mercados ganaderos, dijo que “para Argentina implica la posibilidad de quintuplicar las exportaciones de carnes a EEUU, lo que implicaría una ampliación de nuestras exportaciones en cerca de unos 800 millones de dólares”.