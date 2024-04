La llamativa denuncia de la exabogada de Nahir Galarza tras la difusión del trailer de la película

"No participo. Nunca fui consultada. No figuro en la película de Nahir Galarza. Todo lo publicado es FALSO. Nadie me entrevistó. Me da asco que lucren con una muerte, con una larga detención, con una gran mentira", agregó.

Embed

En este marco, se refirió al padre de Nahir y concluyó: “El asesino de Fernando quiere a Nahir Galarza internada en un psiquiátrico. Por eso, el siempre abogado de su padre, presentó los informes médicos a los Medios. Del proxenetismo al hurto. Una asociación ilícita”.

Los dichos de la abogada se dan luego de que ayer la plataforma Prime Video lanzara un nuevo tráiler de Nahir, la película de Amazon Original basada en el impactante caso real sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo a manos de Nahir Galarza.

¿Por qué está condenada Nahir Galarza?

El asesinato de Pastorizzo fue cometido el viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto. En un primer momento, Nahir Galarza dijo que había visto a su exnovio la noche anterior al hecho, aunque en una segunda declaración reconoció que lo había matado de manera "accidental".

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú la condenó a prisión perpetua por considerar que había quedado "destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”.

nahir galarza.jpeg El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua.

En enero del año pasado, Nahir Galarza le dijo a su entonces abogada que quien cometió el crimen de Fernando Pastorizzo había sido su padre y no ella. Hermida Leyenda, que dejó de representar a la acusada en noviembre de 2022, reveló poco después que el padre de la joven buscaba que su hija sea internada en un neuropsiquiátrico y permanezca encerrada.

El caso se convirtió en el más emblemático de criminalidad joven de toda la región. Se escribieron dos libros del crimen: "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" de Jorge Zonzini; y "Nahir, la Historia Desconocida", de Mauro Szeta y Mauro Fulco.