La mamá de Sofía Delgado le respondió a la madre del detenido: "Que le pregunte dónde está mi hija"

"Nos está jugando en contra el tiempo"

Claudina señaló que "nos está jugando en contra el tiempo" y afirmó que "desde el día cero que venimos diciendo que es este tipo" el culpable de la desaparición de Sofía.

En esa línea, apuntó contra los fiscales que llevan adelante la investigación: "Yo encima del dolor que estoy atravesando, me tengo que poner a pensar dónde puede estar mi hija, los fiscales no están haciendo nada".

Consultada sobre la relación con el detenido, afirmó: "Yo no lo conocía pero Sofía sí, teníamos conocimiento a través de los dichos de ella. Sé que tenían algún tipo de relación con ella y con la mujer pero no se qué tipo de relación".

Habló la madre del hombre detenido por la desaparición de Sofía

Durante la nota con A24, Claudina pudo escuchar el testimonio de la madre del hombre detenido, que habló con el canal C5N.

La mujer dijo que la última vez que lo vio fue hace 2 semanas y no sabe nada sobre Sofía. "Esa porquería de droga, esa inmundicia, han llevado a mi hijo a esto", expresó la señora visiblemente emocionada.

También indicó que los investifadores "me secuestraron el celular", y ante la consulta indicó que su hijo tiene una hija de 8 con la ex mujer y espera una beba con la pareja actual.

Claudina le pidió a la madre del sospechoso que "diga la verdad"

"Le diría a esa madre que le pregunte al hijo dónde esta mi hija, si la mató, dónde está el cuerpo", expresó Claudina luego de escuchar el testimonio de la madre del sospechoso.

Y agregó: "Que la señora diga la verdad. Si piensan que voy a dejar de buscar a mi hija están equivocados, voy a seguir luchando. Lo mejor sería que me digan dónde está mi hija y cómo está".

"Yo no quiero exponer esto por gusto, quiero saber dónde está mi hija", afirmó y expresó: "Estoy desdesperada, estoy pidiendo que alguien ayude a intervenir para acelerar este proceso, porque me da la sensacion de que va muy lento".

Finalmente, aseveró: "No me voy a quedar de brazos cruzados, no puedo esperar 5 años para saber donde está mi hija".

Cómo sigue la investigación por la desaparición de Sofía Delgado

La búsqueda de Sofía Delgado, la joven de 20 años desaparecida el 30 de octubre en San Lorenzo, Santa Fe, sigue adelante con nuevos procedimientos. En el marco de la investigación, el fiscal Carlos Ortigoza ordenó el secuestro de un automóvil Peugeot 308 de color gris, similar al que fue captado por cámaras de vigilancia frente al domicilio de Sofía la noche que fue vista por última vez.

El vehículo fue localizado en un taller mecánico en el barrio San Sebastián de Puerto General San Martín, en la calle Corrientes al 100, y pertenecería a uno de los sospechosos detenidos ayer martes.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el rodado será sometido a peritajes para levantar rastros y realizar comparaciones con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad para confirmar si es el mismo.

Las tareas investigativas se llevan a cabo bajo estricta reserva. Voceros judiciales señalaron que aún no se fijó la audiencia de imputación para los sospechosos detenidos, identificados como A. B., de 34 años, y M. L., de 29 años.