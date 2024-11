El desesperado pedido de la madre de Sofía Delgado tras una marcha en reclamo por su desaparición

Consultada sobre el presunto pedido de disculpas de la madre de uno de los implicados que trascendió, fue contundente: “Más que perdón, necesito que me digan qué hicieron con mi hija y dónde está”.

La madre insistió en que las palabras de arrepentimiento no son suficientes. “Está bien, te perdono, pero vení y decime qué hicieron. No es un capricho. Hace más de 12 días que estoy esperando y ya no podemos más”, dijo, y señaló: “Deben entender que no nos pueden seguir faltando mujeres”.

image.png

Por otro lado, la abogada de Claudina, Noelia Borletto, ofreció detalles sobre la investigación en curso e indicó que en uno de los allanamientos realizados en San Lorenzo se secuestró material biológico que está siendo analizado para confirmar si pertenece a Sofía. Además, explicó que un familiar de la joven brindó al fiscal información clave sobre el vínculo de Sofía con uno de los detenidos.

Detuvieron a un hombre cercano a Sofía Delgado: el hallazgo que podría incriminarlo

En el marco de la investigación por la desaparición de Sofía Delgado, una joven de 20 años vista por última vez el pasado 30 de octubre en San Lorenzo, Santa Fe, la policía detuvo en Pergamino a un hombre señalado como "muy cercano" a la joven. También arrestó a la pareja de este.

El procedimiento se concretó tras cuatro allanamientos ordenados por el fiscal Carlos Ortigoza, quien avanza con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso.

El detenido, identificado como A.J.B., de 35 años, fue localizado en su domicilio, donde la policía encontró una gran cantidad de juguetes sexuales. Borletto indicó que el hombre era frecuentemente visto con la joven y que los allegados a ella describieron su vínculo como cercano.

La letrada también explicó que se detectaron coincidencias en los registros de antenas de celulares del detenido y de Sofía en la zona de San Lorenzo y Puerto San Martín, un dato relevante para la investigación.

Sofía Delgado.avif

Durante los allanamientos, realizados en una casa de San Lorenzo, se halló ropa ensangrentada y envuelta en sábanas en un depósito del baño, que será analizada para determinar si corresponde a Sofía.

Según la abogada, también se encontraron cabellos que serán sometidos a pruebas de ADN para avanzar en la identificación. La investigación sigue su curso, y la Fiscalía mantiene la hipótesis de que el detenido podría aportar información clave sobre el paradero de Sofía.

Sofía Delgado fue vista por última vez el 30 de octubre, cerca de las 23 horas, cuando salió de su casa en San Lorenzo, Santa Fe, para ir al kiosco y nunca volvió. “Solo se llevó una riñonera con el celular”, precisó la abogada de la familia.

El celular de la joven, ahora apagado, emitió señal en San Lorenzo y luego en Puerto General San Martín, sin resultados favorables tras la revisión de cámaras de seguridad. Antes de que el dispositivo se desconectara, Sofía envió un mensaje a su pareja, Lázaro Romero, cuya coartada fue verificada por el fiscal, sin hallarse vínculos con la desaparición.