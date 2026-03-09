Una importante cadena de supermercados lanzó 2x1 en microelectrodomésticos: hay productos desde los $ 15.000

El beneficio es simple pero muy atractivo: los clientes pueden llevar dos productos y pagar solo uno, ya que el descuento se aplica sobre el artículo de menor valor dentro de la compra.

En la práctica, esto permite combinar diferentes electrodomésticos dentro de la misma categoría, algo que amplía las posibilidades para el consumidor. Por ejemplo, una persona podría comprar una tostadora y una pava eléctrica, o bien sumar una sandwichera junto a una cafetera.

Desde la compañía explicaron que más de 2.000 artículos participan de la promoción, por lo que la variedad de modelos y marcas disponibles es amplia.

Entre los productos más buscados dentro del catálogo aparecen varios clásicos del hogar, especialmente aquellos relacionados con la preparación de alimentos y bebidas.

Entre ellos se destacan:

Freidoras de aire

Tostadoras

Cafeteras

Pavas eléctricas

Sandwicheras

Extractores de jugo

Este tipo de electrodomésticos se volvió especialmente popular en los últimos años, ya que permiten simplificar la cocina diaria y ahorrar tiempo, algo cada vez más valorado en los hogares.

Cuánto cuestan los productos con descuento

Dentro del catálogo promocional existen decenas de alternativas con diferentes rangos de precio, lo que permite que cada cliente encuentre una opción acorde a su presupuesto.

De acuerdo con la información difundida por la cadena, algunos de los valores aproximados que se pueden encontrar dentro de la promoción son los siguientes:

Sandwichera: desde aproximadamente $18.500

Tostadora: cerca de $26.500

Cafetera de filtro: alrededor de $29.500

Pava eléctrica: cerca de $28.500

Freidora de aire: desde $93.500

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención del público es que existen modelos más económicos dentro del catálogo, con precios que pueden comenzar en torno a los $15.000, dependiendo de la marca, el diseño y la disponibilidad en cada sucursal.

Esto significa que, utilizando la promoción 2x1, dos productos podrían terminar costando prácticamente el valor de uno solo, lo que representa un ahorro significativo para el bolsillo de los consumidores.

Cómo aprovechar la promoción paso a paso

Para acceder al beneficio del 2x1 en microelectrodomésticos, los clientes deben cumplir con un procedimiento sencillo que se gestiona desde el celular.

El primer paso consiste en activar los cupones digitales disponibles en la aplicación oficial de Carrefour. Una vez habilitado el beneficio, el sistema reconocerá automáticamente la promoción cuando el cliente compre dos productos incluidos dentro del evento.

El descuento se aplica de manera automática en la línea de caja, descontando el valor del producto de menor precio dentro de la compra.

Este mecanismo permite que los consumidores puedan elegir libremente los artículos que prefieran, siempre que formen parte del listado promocional.

Desde la empresa recomiendan verificar previamente qué modelos participan del evento, ya que la disponibilidad puede variar según la sucursal o la tienda online.

Promociones adicionales y financiación

La campaña comercial no se limita únicamente al 2x1 en pequeños electrodomésticos. De acuerdo con la información oficial, el evento también incluye otras promociones vinculadas a productos de mayor tamaño para el hogar.

Entre los beneficios adicionales se destacan:

Cuotas sin interés con determinadas tarjetas

Descuentos especiales en electrodomésticos grandes

Promociones acumulables en categorías seleccionadas

Dentro de estos rubros se pueden encontrar artículos como:

televisores

heladeras

lavarropas

equipos de audio

pequeños aparatos tecnológicos

La estrategia busca convertir el evento en una oportunidad integral para equipar el hogar, algo que suele generar gran interés entre los consumidores cuando aparecen descuentos agresivos.

El crecimiento del mercado de microelectrodomésticos

Especialistas del sector retail explican que el segmento de pequeños electrodomésticos experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años.

Esto se debe a varios factores:

Cambios en los hábitos de consumo , con más personas cocinando en casa.

Avances tecnológicos , que mejoraron la eficiencia de los equipos.

Precios más accesibles en comparación con electrodomésticos grandes.

Además, dispositivos como las freidoras de aire o las cafeteras automáticas se transformaron en productos muy buscados, ya que ofrecen comodidad, rapidez y ahorro energético.

Por ese motivo, las cadenas de supermercados suelen incluir este tipo de artículos dentro de eventos promocionales de alto impacto, como ocurre en este caso.

Hasta cuándo estará disponible el 2x1

Uno de los puntos clave de esta promoción es que tendrá una vigencia limitada.

Desde Carrefour indicaron que el evento forma parte de una campaña especial por tiempo determinado, por lo que el beneficio estará disponible solo hasta agotar el stock de los productos incluidos.

Esto significa que algunos artículos podrían desaparecer rápidamente de las góndolas o del catálogo online si la demanda resulta alta.

Por esa razón, la empresa recomienda a los clientes consultar regularmente la aplicación o el sitio web oficial, donde se actualiza el listado de productos participantes y las condiciones de cada oferta.

Consejos para aprovechar mejor las promociones

Los especialistas en consumo sugieren tener en cuenta algunos puntos antes de aprovechar este tipo de campañas comerciales.

Entre las recomendaciones más habituales se destacan:

Comparar precios con otras tiendas para verificar el ahorro real.

Revisar la calidad y garantía de los productos antes de comprarlos.

Evaluar si realmente se necesitan los artículos para evitar compras impulsivas.

Aprovechar la combinación de productos para maximizar el beneficio del 2x1.

Siguiendo estos consejos, los consumidores pueden sacar el mayor provecho posible a las promociones sin afectar su economía personal.

Un evento que busca impulsar el consumo

La decisión de lanzar promociones agresivas forma parte de una estrategia habitual en el sector supermercadista, que busca incentivar las ventas en determinados momentos del año.

En un escenario económico donde los consumidores priorizan cada vez más el precio y las promociones, iniciativas como el 2x1 en electrodomésticos suelen generar un fuerte movimiento en las tiendas.

Por ahora, todo indica que la propuesta de Carrefour podría convertirse en una de las campañas más comentadas entre los compradores, especialmente por el atractivo de los precios iniciales y la posibilidad de llevar dos productos pagando solo uno.