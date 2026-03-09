Milei y una importante confirmación que todos los jubilados estaban esperando

Comienzan a cobrar los jubilados y pensionados que perciben la mínima

Uno de los grupos más numerosos que inicia sus cobros esta semana es el de jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo.

Estos beneficiarios reciben en marzo un incremento derivado de la actualización mensual prevista por la fórmula vigente. El ajuste aplicado es del 2,88%, al que se suma el bono extraordinario de 70.000 pesos que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los sectores con menores haberes.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima pasan a cobrar $439.600,88 en total durante marzo.

El cronograma se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: cobran desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: cobran desde el 13 de marzo

Durante los días posteriores continuarán los pagos para el resto de las terminaciones.

AUH y asignaciones familiares también se activan esta semana

Otro de los programas clave del sistema de asistencia social es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a millones de familias en Argentina.

Junto con esta prestación también se pagan las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinadas a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de otras prestaciones.

Los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI terminados en 0: cobran desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: cobran desde el 13 de marzo

En las jornadas posteriores continuarán las acreditaciones para el resto de los documentos.

Estas prestaciones tienen un impacto directo en el ingreso mensual de muchas familias, ya que representan un complemento fundamental para cubrir gastos básicos vinculados a la crianza y educación de los hijos.

Pensiones No Contributivas: el calendario de cobro

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también forman parte del calendario de pagos que se ejecuta esta semana. Estas prestaciones están dirigidas a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

Dentro de este grupo se incluyen:

Pensiones por invalidez

Pensiones para madres de siete hijos o más

Pensiones por vejez

El cronograma de pagos para este beneficio se distribuye de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde el 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: cobran desde el 13 de marzo

Este grupo también recibirá el impacto del ajuste mensual en sus haberes.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran en estos días

La Asignación por Embarazo para Protección Social es otro de los beneficios que comenzará a acreditarse esta semana.

Este programa está destinado a personas gestantes en situación de vulnerabilidad económica, con el objetivo de garantizar controles médicos y acompañamiento durante el embarazo.

El calendario establece las siguientes fechas:

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 1: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 2: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 3: cobran desde el 13 de marzo

Las terminaciones posteriores continuarán cobrando en los días siguientes del calendario oficial.

Pagos por prenatal y maternidad

Entre los beneficios incluidos en el cronograma también aparecen la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, destinadas a trabajadores registrados y monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

En este caso, el organismo determinó una fecha única para los primeros documentos:

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde el 13 de marzo

Estas prestaciones compensan ingresos durante el período previo y posterior al nacimiento de un hijo, asegurando estabilidad económica para las familias durante ese proceso.

Asignaciones de pago único: matrimonio, nacimiento y adopción

Otro de los beneficios disponibles en el sistema previsional son las Asignaciones de pago único, que se otorgan por eventos familiares específicos.

Estos pagos incluyen:

Asignación por matrimonio

Asignación por nacimiento

Asignación por adopción

Para marzo, ANSES estableció que los beneficiarios de la primera quincena podrán cobrar entre:

10 de marzo y 10 de abril de 2026

En este caso, no importa la terminación del DNI, ya que el cobro se habilita durante todo ese período.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas que también perciben asignaciones familiares tendrán disponible el cobro en un período amplio.

Las acreditaciones estarán habilitadas para todas las terminaciones de documento desde:

9 de marzo hasta el 10 de abril de 2026

Este esquema busca facilitar el acceso al dinero evitando concentraciones de personas en los bancos.

Se completa el pago del programa Desempleo Plan 2

Durante esta semana también se terminarán de realizar los pagos correspondientes al programa Desempleo Plan 2, destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal y cumplen los requisitos para acceder a esta asistencia.

Los depósitos para este beneficio comenzaron el 5 de marzo y se extenderán hasta el 12 de marzo, sin importar la terminación del DNI.

Con el cierre de estas acreditaciones se completará el pago del período correspondiente a febrero.

Pagos pendientes correspondientes a febrero

Además de los beneficios que comienzan en marzo, esta semana también marca el cierre definitivo de algunos pagos que pertenecen al calendario de febrero.

Entre ellos se encuentran:

Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

En estos casos, el período habilitado finaliza el 12 de marzo, por lo que quienes aún no hayan retirado el dinero deberán hacerlo antes de esa fecha.

Recomendación de ANSES para cobrar sin inconvenientes

Desde el organismo previsional recuerdan que no es necesario solicitar turno previo para retirar el dinero, ya que los depósitos se acreditan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Sin embargo, ANSES recomienda respetar estrictamente las fechas indicadas según la terminación del DNI para evitar largas filas o demoras en las sucursales.

También se sugiere utilizar cajeros automáticos o medios electrónicos de pago, opciones que permiten retirar o usar el dinero sin necesidad de concurrir al banco en persona.

Un calendario clave para millones de argentinos

El cronograma de pagos de ANSES representa cada mes uno de los principales circuitos de ingresos para millones de personas en todo el país.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales constituyen una parte fundamental del sistema de protección social argentino, especialmente en un contexto económico donde muchas familias dependen de estos ingresos para afrontar gastos cotidianos.

Por eso, cada inicio de calendario genera gran expectativa entre los beneficiarios, que esperan conocer cuándo se acreditará su haber y qué montos recibirán.

Durante esta semana, entre el 9 y el 13 de marzo, se activará una de las etapas más importantes del cronograma mensual, con pagos que alcanzarán a jubilados, pensionados, familias con hijos y personas en situación de vulnerabilidad.