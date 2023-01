La nena de Santa Fe transmitió en vivo el reto de TikTok y quedó registrado el momento de su muerte

La tía reconoció: "Hay un video donde Milagros se filmó desde un principio hasta el final, que siguió grabando hasta que su papá llegó y la encontró muerta". La familia de la menor confirmó que su muerte fue transmitida en vivo por TikTok a sus compañeros de escuela. La Justicia secuestró el teléfono de la menor para peritarlo y pudieron comprobar que estaba el video de la menor.

El relato de la tía de Milagros, la nena que murió por un "desafío" de TikTok

Murió en un desafío de TikTok 1.jpg La Justicia de San Lorenzo investiga el caso de Milagros, la nena de 12 años que fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez.

Milagros fue encontrada sin vida el viernes pasado en la casa de su padre, en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez. Según su tía, la menor “fue incentivada” a realizar el desafío viral “Blackout Challenge” (“el desafío del apagón”) que finalmente le habría costado la vida.

“Milagros era una nena muy inteligente. Era muy educada, muy consciente de todo lo que pasaba en las redes sociales. Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal”, reconoció su tía Laura en diálogo con Radio 2 de Rosario.

"No entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”, dijo.