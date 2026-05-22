Difundieron el primer y llamativo parte médico de Christian Petersen tras su nueva internación

"En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes", agrega el parte.

En las últimas líneas, desde el Hospital Alemán indican que se "preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".

Se deconoce si desde la institución darán un nuevo parte médico sobre la salud del chef ya que hay un enorme hermetismo. En LAM, Pilar Smith señaló que el referente de la gastronía se encuentra acompañado por su mujer, que aguarda por su pronta mejoría.

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¿Qué fue lo que le sucedió a Christian Petersen a Neuquén?

A fines de 2025, Christian Petersen vivió uno de los momentos más delicados de su vida durante un viaje a la provincia de Neuquén. El cocinero participaba de una excursión en el volcán Lanín cuando comenzó a sentirse mal en plena travesía, situación que obligó a activar un operativo de asistencia de urgencia en medio de la montaña.

Según trascendió en aquel momento, Petersen sufrió una severa descompensación física mientras realizaba el ascenso y debió ser rescatado para recibir atención médica inmediata. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado varias semanas debido a un cuadro extremadamente complejo que derivó en una falla multiorgánica y complicaciones cardíacas.

Con el paso de los meses, el propio chef explicó que los médicos detectaron una combinación de factores que habrían desencadenado el grave episodio. Entre ellos mencionó una posible intoxicación previa durante un viaje a Brasil, un virus en el corazón y una neumonía reciente que todavía no estaba completamente superada. Tras atravesar terapia intensiva y una extensa recuperación, Petersen logró salir adelante, aunque reconoció que la experiencia le cambió por completo la forma de ver la vida.