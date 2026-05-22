La firme advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: "No hay que..."

Cuál es la ventaja clave que tendrá Franco Colapinto en este circuito

Más allá del progreso técnico del monoplaza, el fin de semana en Montreal marcará un hito fundamental en la temporada del joven piloto, otorgándole una dosis extra de tranquilidad a la hora de afrontar los primeros entrenamientos libres: es el primer trazado de la temporada en el que ya corrí.

Esta condición le permitirá saltearse la habitual etapa de reconocimiento de pista que debió realizar en las jornadas anteriores: “A partir de ahora, todos serán circuitos conocidos para mí y eso también es muy positivo. Creo que estoy en un lugar mucho más feliz y eso me da más confianza para esta carrera”, confesó con entusiasmo.

Cuáles son los puntos débiles del auto de Alpine que deben mejorar

A pesar de la evolución sostenida del modelo A526, el análisis interno detecta sectores donde la brecha con los rivales directos de la parrilla aún es considerable. Según el propio Colapinto, las curvas de alta velocidad son el área en la que todavía tienen que trabajar más.

Afortunadamente para las aspiraciones de la escudería francesa, las características geográficas de la pista canadiense juegan a favor del diseño actual del coche: “Canadá sigue siendo un circuito bastante de baja velocidad, con muchos cambios de dirección, así que debería seguir siendo una buena pista para nuestro auto”, analizó el piloto, quien además se mostró ilusionado con el rendimiento de los nuevos componentes integrados para limar décimas en el cronómetro.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Canadá este fin de semana

La actividad oficial en Montreal está completamente estipulada bajo el formato especial de fin de semana con competencia corta. El cronograma completo de horarios (en hora local) se desarrollará de la siguiente manera: