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La firme advertencia de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: "No hay que..."

Tras el histórico fin de semana en Miami donde la escudería francesa sumó puntos con ambos monoplazas, el piloto argentino de 22 años analizó el presente del equipo.

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(Foto: Reuters)

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La máxima categoría del automovilismo mundial desembarca en América del Norte y las expectativas se renuevan por completo para los protagonistas. Después de un Gran Premio de Miami que marcó un antes y un después para Alpine, Franco Colapinto llegó a Montreal con otra confianza. La escudería francesa viene de meter a sus dos autos en la zona de puntuación durante la última cita, un hito que modificó drásticamente el clima de trabajo en boxes y renovó las esperanzas de cara al compromiso en el trazado semipermanente canadiense.

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El piloto argentino de 22 años se mostró optimista pero sumamente cauto durante la habitual jornada de atención a la prensa en el Circuit Gilles Villeneuve. “Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado”, aseguró el bonaerense en declaraciones recolectadas por el prestigioso sitio especializado Motorsport. Sin embargo, el corredor dejó en claro que la paridad de la grilla actual no permite ningún tipo de distracción.

Qué mejoras técnicas preparó Alpine para el Gran Premio de Canadá

El salto de rendimiento evidenciado en la última carrera no fue una casualidad aislada, sino la consecuencia de que la estructura empezó a comprender con mayor claridad hacia dónde orientar el desarrollo del monoplaza. “Creo que el conjunto completo mejoró. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones acá y también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas”, valoró Colapinto respecto a las piezas introducidas para esta fecha.

A pesar de las buenas sensaciones que genera el paquete de actualizaciones, el argentino sabe que la zona media de la Fórmula 1 se disputa al milímetro: “El gran problema es que cada fin de semana los equipos traen piezas nuevas y muchísimas actualizaciones. No podés relajarse ni sentir que estás al frente del lote del medio porque otro equipo puede traer una gran mejora y volver a dejarte atrás”, advirtió con firmeza. Por este motivo, remarcó que el objetivo primordial es "mantenernos muy concentrados y atentos en seguir mejorando el auto y no simplemente relajarnos por los puntos que conseguimos”.

Cuál es la ventaja clave que tendrá Franco Colapinto en este circuito

Más allá del progreso técnico del monoplaza, el fin de semana en Montreal marcará un hito fundamental en la temporada del joven piloto, otorgándole una dosis extra de tranquilidad a la hora de afrontar los primeros entrenamientos libres: es el primer trazado de la temporada en el que ya corrí.

Esta condición le permitirá saltearse la habitual etapa de reconocimiento de pista que debió realizar en las jornadas anteriores: “A partir de ahora, todos serán circuitos conocidos para mí y eso también es muy positivo. Creo que estoy en un lugar mucho más feliz y eso me da más confianza para esta carrera”, confesó con entusiasmo.

Cuáles son los puntos débiles del auto de Alpine que deben mejorar

A pesar de la evolución sostenida del modelo A526, el análisis interno detecta sectores donde la brecha con los rivales directos de la parrilla aún es considerable. Según el propio Colapinto, las curvas de alta velocidad son el área en la que todavía tienen que trabajar más.

Afortunadamente para las aspiraciones de la escudería francesa, las características geográficas de la pista canadiense juegan a favor del diseño actual del coche: “Canadá sigue siendo un circuito bastante de baja velocidad, con muchos cambios de dirección, así que debería seguir siendo una buena pista para nuestro auto”, analizó el piloto, quien además se mostró ilusionado con el rendimiento de los nuevos componentes integrados para limar décimas en el cronómetro.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Canadá este fin de semana

La actividad oficial en Montreal está completamente estipulada bajo el formato especial de fin de semana con competencia corta. El cronograma completo de horarios (en hora local) se desarrollará de la siguiente manera:

  • Viernes 22 de mayo: Prácticas libres de 13:30 a 14:30 horas y la Clasificación Sprint de 17:30 a 18:14 horas.

  • Sábado 23 de mayo: Carrera Sprint de 13:00 a 14:00 horas y la Clasificación principal de 17:00 a 18:00 horas.

  • Domingo 24 de mayo: La Carrera principal se pondrá en marcha a partir de las 17:00 horas.

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