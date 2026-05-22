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DOLOR Y JUSTICIA

Nueva audiencia por Ángel López: el dato de la autopsia que puede modificar las imputaciones

Llega una instancia clave en la causa por la muerte de Ángel López, el nene fallecido en Comodoro Rivadavia. La Justicia dará a conocer las conclusiones finales de la Junta Médica Forense sobre la autopsia y los estudios complementarios.

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Nueva audiencia por Ángel López. (Foto: archivo)

Nueva audiencia por Ángel López. (Foto: archivo)

La causa por la muerte de Ángel López, el nene fallecido en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, mientras estaba bajo el cuidado de su madre y su padrastro, atraviesa una etapa decisiva. Este viernes se realizará una nueva audiencia judicial en la que se conocerán oficialmente las conclusiones finales de la Junta Médica Forense, un informe clave que podría modificar el rumbo de la investigación y la situación procesal de los acusados.

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La audiencia se desarrollará en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia desde las 12 del mediodía, con la presencia de todas las partes involucradas en el expediente. Allí se expondrán los resultados definitivos de la autopsia y de los estudios histopatológicos practicados al cuerpo del menor.

El informe forense que puede cambiar la causa de Ángel

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Hasta el momento, el único que adelantó públicamente parte de las conclusiones fue el abogado querellante Roberto Castillo, representante del padre y la madrastra de Ángel. Según explicó el letrado, la Junta Médica Forense concluyó que el niño murió a causa de “múltiples traumatismos craneoencefálicos en concomitancia con una infección pulmonar”.

Sin embargo, el informe oficial del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut agregó precisiones determinantes sobre el caso. Los especialistas establecieron que la causa de muerte fue un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”, cuadro vinculado a bronquiolitis y bronconeumonía.

Además, los peritos indicaron que el mecanismo de muerte fue una hipoperfusión tisular grave multifactorial, asociada a un cuadro de “anoxia anóxica”, es decir, una severa falta de oxígeno en el organismo.

Qué dijeron los peritos sobre las lesiones en la cabeza

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Actualmente contin&uacute;an detenidos Mariela Altamirano, madre del peque&ntilde;o, y Michel Gonz&aacute;lez, padrastro de &Aacute;ngel.

Actualmente continúan detenidos Mariela Altamirano, madre del pequeño, y Michel González, padrastro de Ángel.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno a las más de 20 lesiones craneales detectadas durante la autopsia inicial. De acuerdo con el informe forense, esas lesiones no serían compatibles con golpes intencionales ni con el denominado síndrome del niño sacudido, hipótesis que inicialmente había tomado fuerza en la causa.

Los especialistas sostuvieron que los traumatismos encontrados podrían estar relacionados con el proceso patológico sufrido por el menor y con las complicaciones derivadas de su cuadro clínico.

Aun así, las autoridades judiciales mantienen cautela hasta escuchar formalmente todas las conclusiones durante la audiencia.

La situación de la madre y el padrastro de Ángel López

Actualmente continúan detenidos Mariela Altamirano, madre del pequeño, y Michel González, padrastro de Ángel. Ambos permanecen imputados por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.

Sin embargo, las conclusiones médicas podrían provocar cambios importantes en la causa. La fiscalía no descarta modificar la figura penal. Entre las posibilidades aparece una recalificación hacia abandono de persona seguido de muerte, delito que contempla penas considerablemente menores.

También trascendió que la madre podría quedar señalada como autora principal y su pareja como partícipe secundario o cómplice.

Los antecedentes médicos de Ángel López

Los peritos tuvieron en cuenta distintos antecedentes clínicos del niño para elaborar sus conclusiones. Entre ellos figura una internación en enero de 2022 por rinitis alérgica y COVID-19, además de una atención pediátrica en septiembre de 2024 por neumonitis, donde se le indicó tratamiento con antibióticos y broncodilatadores.

El último episodio ocurrió el 5 de abril pasado, cuando Ángel fue trasladado de urgencia con un cuadro crítico. Los médicos diagnosticaron inicialmente “coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio y neumonitis causada por inhalación de vómito”.

Al día siguiente, el niño sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y murió pese a los esfuerzos médicos. Los forenses también detectaron daños en órganos vitales provocados por hipoxia prolongada y remarcaron que el personal médico observó signos de cianosis y graves dificultades respiratorias al momento de asistirlo.

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