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ESCÁNDALO TOTAL

Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano por un episodio desagradable

Charlotte Caniggia vivió una situación insólita en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada que podría derivar en su salida del juego.

22 may 2026, 13:05
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Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano por un episodio desagradable
Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano por un episodio desagradable

Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano por un episodio desagradable

La llegada de Charlotte Caniggia a Gran Hermano ya comenzó a generar repercusión tanto dentro como fuera de la casa. Luego de protagonizar varios momentos virales apenas ingresó al reality de Telefe, la mediática volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio desagradable que ocurrió mientras almorzaba con sus compañeros.

En las últimas horas comenzó a circular un video donde se puede ver a Charlotte encontrando un pelo dentro de su sopa. La situación le provocó un inmediato gesto de asco y rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron su reacción y cuestionaron las condiciones de higiene dentro de la casa más famosa del país.

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Desde su ingreso, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dejó en claro que hay ciertos aspectos de la convivencia que le cuestan más de lo esperado. Primero sorprendió al ingresar al confesionario para pedir un “cafecito”, y luego también expresó su incomodidad por el olor dentro de la casa, un tema que comenzó a incomodarla desde los primeros días de convivencia.

Charlotte ya cuenta con experiencia en realities y sabe perfectamente cómo manejarse frente a las cámaras. Por eso, su objetivo sería permanecer el mayor tiempo posible en competencia. Sin embargo, algunas cuestiones cotidianas podrían complicar su adaptación y hacer que piense en abandonar el programa antes de tiempo.

Entre los factores que más la afectarían aparecen justamente la falta de higiene y las limitaciones con la comida, dos temas que suelen convertirse en un verdadero problema dentro de Gran Hermano. El episodio del pelo en la sopa volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality, quienes comenzaron a preguntarse si la mediática logrará soportar las exigencias de la convivencia extrema.

Mientras tanto, fuera de la casa, Alex Caniggia se mostró muy pendiente del desempeño de su hermana y le envió un mensaje de apoyo incondicional en esta nueva experiencia televisiva. El influencer espera que el público acompañe a Charlotte en el desafío y la ayude a avanzar dentro del juego, pese a las dificultades que ya empezaron a aparecer en sus primeros días de convivencia.

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¿Cómo reaccionaron en la casa de Gran Hermano al ver llegar a Charlotte Caniggia?

Charlotte Caniggia finalmente ingresó a la casa de Gran Hermano y revolucionó por completo el reality de Telefe luego de varios días de rumores y especulaciones sobre su posible participación. La mediática hizo una entrada impactante y rápidamente dejó en claro que llegó dispuesta a convertirse en una de las protagonistas de esta nueva etapa del juego.

Durante su presentación, Charlotte mostró su estilo descontracturado y lanzó varias frases que no tardaron en viralizarse. “A mí me gusta hacer de todo”, expresó primero, para luego definirse de una manera muy particular: “Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado”. Incluso dejó una advertencia divertida sobre su personalidad dentro de la convivencia: “Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala”.

Minutos más tarde, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cruzó la puerta de la casa y provocó una inmediata reacción entre los participantes, que seguían el ingreso desde el SUM. Entre gritos, sorpresa y risas, uno de los jugadores lanzó la pregunta “¿Quién es ella?”, mientras Charlotte recorría cada rincón buscando a sus nuevos compañeros y comenzando oficialmente su aventura dentro del reality.

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