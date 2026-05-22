Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano por un episodio desagradable

Entre los factores que más la afectarían aparecen justamente la falta de higiene y las limitaciones con la comida, dos temas que suelen convertirse en un verdadero problema dentro de Gran Hermano. El episodio del pelo en la sopa volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality, quienes comenzaron a preguntarse si la mediática logrará soportar las exigencias de la convivencia extrema.

Mientras tanto, fuera de la casa, Alex Caniggia se mostró muy pendiente del desempeño de su hermana y le envió un mensaje de apoyo incondicional en esta nueva experiencia televisiva. El influencer espera que el público acompañe a Charlotte en el desafío y la ayude a avanzar dentro del juego, pese a las dificultades que ya empezaron a aparecer en sus primeros días de convivencia.

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¿Cómo reaccionaron en la casa de Gran Hermano al ver llegar a Charlotte Caniggia?

Charlotte Caniggia finalmente ingresó a la casa de Gran Hermano y revolucionó por completo el reality de Telefe luego de varios días de rumores y especulaciones sobre su posible participación. La mediática hizo una entrada impactante y rápidamente dejó en claro que llegó dispuesta a convertirse en una de las protagonistas de esta nueva etapa del juego.

Durante su presentación, Charlotte mostró su estilo descontracturado y lanzó varias frases que no tardaron en viralizarse. “A mí me gusta hacer de todo”, expresó primero, para luego definirse de una manera muy particular: “Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado”. Incluso dejó una advertencia divertida sobre su personalidad dentro de la convivencia: “Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala”.

Minutos más tarde, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cruzó la puerta de la casa y provocó una inmediata reacción entre los participantes, que seguían el ingreso desde el SUM. Entre gritos, sorpresa y risas, uno de los jugadores lanzó la pregunta “¿Quién es ella?”, mientras Charlotte recorría cada rincón buscando a sus nuevos compañeros y comenzando oficialmente su aventura dentro del reality.