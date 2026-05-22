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¿Viene el papa León XIV a Argentina en 2026? Los misteriosos mensajes entre Javier Milei y Pablo Quirno

Sería la tercera vez que un Papa visita Argentina. Las dos únicas veces que sucedió, fue con Karol Wojtyla en su pontificado largo como Juan Pablo II. Vino en 1982 y en 1987. Francisco nunca pudo hacerlo.

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La posibilidad de la visita del papa León XIV a la Argentina sacude al país. (Foto: A24.com)

La posibilidad de la visita del papa León XIV a la Argentina sacude al país. (Foto: A24.com)

"Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!", es el mensaje sugerente mensaje del canciller Pablo Quirno en las redes sociales. Se cree que habla de la posible llegada del Papa a la Argentina. Seguramente no quiso quedar sobrepasado por lo que se asegura del otro lado del "charco".

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El canciller Quirno y un mensaje sobre una próxima visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Quirno)

El canciller Quirno y un mensaje sobre una próxima visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Quirno)

Un ex diplomático uruguayo incluso adelantó una fecha para este acontecimiento. El ahora intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró este viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" del próximo mes de noviembre. Tan seguro hizo el anuncio que hasta habló de que cuyo recorrido ya estaría "en la agenda de los viajes del Papa de este año".

Desde la llegada al trono de San Pedro, la posibilidad de un viaje de León XIV a la Argentina siempre tuvo las primeras referencias desde el Uruguay. Y desde el país vecino se asegura que el Santo Padre estará en nuestro país en la primera quincena del mes de noviembre de este año.

En una entrevista radial, Enciso confirmó esta triple visita a países sudamericanos: "Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está. Y dice, por supuesto, los tres países que ya estaba previsto: Argentina, Uruguay y Perú".

Será una circunstancia extraña para los argentinos si se concreta. Por un lado, la alegría de tener por tercera vez en nuestras tierras al jefe de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, la melancolía porque Francisco, el papa argentino, jamás vino en un viaje pastoral a su país. Consagrado como Papa en marzo de 2013, murió en abril de 2025. Siempre postergó una visita al país (por malas relaciones con los presidentes o por años electorales). Cuando finalmente declaró que tenía la voluntad de venir a la Argentina su salud y agenda no se lo permitieron.

El último Papa en visitar al país - y el único - fue Juan Pablo II, desde el 6 al 12 de abril de 1987. Ahora, parece que llegó el turno de León XIV.

Mensaje de de Milei: "Se viene..."

El presidente no tardó mucho tiempo en sumarse a una noticia que no está confirmada oficialmente por el Estado Vaticano. Retuiteó el mensaje del canciller Quirno, pero con un detalle que no puede pasar desapercibido.

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Javier Milei se suma al mensaje de su canciller. (Foto: cuenta de X de Milei)

Javier Milei se suma al mensaje de su canciller. (Foto: cuenta de X de Milei)

Puso simplemente "se viene..." pero le agregó dos emojis de la cara de un león. Es simple comprenderlo: uno por él - le gusta presentarse como un león - y el otro, una alusión directa al nombre del actual Papa.

Sin embargo, el comentario del canciller y el reposteo del presidente Javier Milei solo son enunciados sin una confirmación oficial. Pablo Quirno escribió de ir a ver al presidente para darla la "buena noticia", que hará feliz "a todo el pueblo argentino".

Pero aclara que solo resta confirmar la fecha. En cambio, en la otra costa del Río de la Plata, parecen tener mayores certezas.

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Alfonsín con el papa Juan Pablo II en 1986. El papa en la Casa de Gobierno. Francisco, que nunca vino a la Argentina y la esperanza abierta con León XIV (Foto: A24com)

Alfonsín con el papa Juan Pablo II en 1986. El papa en la Casa de Gobierno. Francisco, que nunca vino a la Argentina y la esperanza abierta con León XIV (Foto: A24com)

Desde Uruguay, hablan de una segura visita del papa León XIV

"Obispo dice que papa León XIV visitará Uruguay en noviembre: estará en Montevideo, Florida y el norte del país", dice El País de Uruguay. Aunque solo se refiere al "capítulo uruguayo" del viaje pastoral, se da por sentado que irá a Perú - León XIV vivió allí 12 años - y también llegará a la Argentina.

Como apuntamos más arriba, el sector político uruguayo fue más preciso. El ex embajador Carlos Enciso dijo que será en la primera quincena del mes de noviembre. Es decir, faltan menos de 6 meses para que se concrete, siguiendo los dichos del actual intendente de Florida. Aunque todo debe seguirse con cautela. No hay nada para decir que son datos falsos. Desde el inicio de su papado, las visitas de personalidades uruguayas a León XIV han dado posibles fechas de un viaje tripartito: Perú, Uruguay y la Argentina.

Aunque la prensa uruguaya, que consultó a la Conferencia Episcopal de ese país coincide en un dato: no hay nada oficial por el momento. En ambas orillas del "río color de león" (justamente) parece haber puesto en marcha el "operativo visita pastoral". Solo falta un pequeño detalle. Que la visita del papa León XIV sea confirmada oficialmente.

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