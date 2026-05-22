La historia de Mía Guadalupe, la nena buscada en toda Sudamérica: la nueva pista

Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es que no existen registros oficiales de salida del país ni de la menor ni de los adultos investigados. Tampoco la Comisión Nacional de Regulación del Transporte encontró viajes registrados en servicios de larga distancia a nombre de los sospechosos.

Para la Justicia, esos datos fortalecen la hipótesis de que el egreso pudo haberse realizado por pasos fronterizos clandestinos o sin controles migratorios formales.

La pista que apunta a Venezuela

Con el avance de la investigación, los fiscales Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, de la Unidad Fiscal Santa Fe, solicitaron la intervención de organismos especializados y medidas de cooperación internacional.

Uno de los puntos clave fue el análisis de redes sociales y direcciones IP vinculadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre de Mía Guadalupe Salteño Altamirano.

A través de tareas realizadas por la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), surgieron registros de accesos asociados a países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Venezuela.

Las autoridades creen que la menor podría encontrarse en territorio venezolano, particularmente por posibles vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo con la ciudad de Barinas.

La intervención de Interpol

Mía Guadalupe Salteño Altamirano busqueda Interpol

Frente al escenario internacional, Interpol activó una notificación amarilla, herramienta utilizada para localizar personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

Además, se iniciaron mecanismos de cooperación con los Ministerios Públicos de Brasil y Venezuela para intentar ubicar a la niña y reconstruir sus posibles movimientos durante los últimos dos años.

La Justicia argentina también pidió colaboración ciudadana y difundió canales de contacto para recibir información relevante sobre el caso.

Quienes tengan datos sobre el paradero de Mía Guadalupe pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 3416 38-5788 o escribir al correo [email protected].

El desesperado pedido del papá de Mía Guadalupe

Nicolás Altamirano, padre de la menor desaparecida, aseguró que desde hace más de dos años no tiene ningún tipo de contacto con su hija y sostuvo que había advertido previamente a las autoridades sobre el riesgo de que la menor fuera sacada del país.

“Mi hija desaparece y recién el 25 me informan. Yo ya había presentado pruebas y nadie me escuchó”, expresó en declaraciones televisivas.

El hombre relató que logró reconocer legalmente a Mía luego de que la madre regresara desde Colombia junto a la menor y explicó que desde entonces intentó sostener un vínculo familiar. “Yo ya sabía que ella se quería ir”, afirmó.

Con visible angustia, agregó: “Cuesta levantarse todos los días sin saber cómo está tu hija, si come, si va al colegio o si está bien”.

Y cerró con una frase que resume el drama que atraviesa desde 2023: “Sueño todos los días con verla y poder abrazarla nuevamente”.

Una causa que pasó al fuero federal

Inicialmente, la denuncia fue investigada por la Justicia provincial santafesina, pero luego el expediente pasó al fuero federal debido a la sospecha de una posible salida ilegal del país y la dimensión internacional del caso.

Actualmente, la causa investiga los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de una menor, previstos en el artículo 146 del Código Penal.