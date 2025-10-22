En vivo Radio La Red
Policiales
CHACO

La peor noticia para Emerenciano Sena a una semana del inicio del juicio

Uno de los principales acusados había pedido acceder a la identidad de los jurados, pero el requerimiento fue rechazado.

La peor noticia para Emerenciano Sena a una semana del inicio del juicio

En la etapa final de las audiencias preliminares —que culminan el próximo jueves con la intervención del tribunal de revisión— la jueza DollyFernández rechazó el pedido de defensa presentado por el abogado RicardoOsuna, en representación del dirigente piquetero EmerencianoSena. Sena, junto a su esposa MarcelaAcuña, están acusados de haber facilitado al hijo del matrimonio, CésarSena, el escenario para cometer el femicidio de Cecilia, ocurrido el 2 de junio de 2023 en el domicilio de Santa María de Oro 1460. En ese sentido, tanto Sena como Acuña están imputados como partícipes necesarios del femicidio de su nuera.

Leé también La dura denuncia de un perito criminalista sobre la búsqueda de los jubilados en Chubut: "Están trabajando muy..."

Según la acusación fiscal, César Sena es considerado el autor material del homicidio, acusado de homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por su parte, enfrentan cargos como coautores (o partícipes primarios) del mismo delito, bajo la figura de homicidio doblemente agravado.

El lunes pasado, Osuna solicitó a la magistrada que ordene la revelación de las identidades de todos los preseleccionados para integrar el jurado popular, en virtud de la legislación de juicio por jurados vigente en la provincia. Sin embargo, Fernández denegó la petición. Uno de los incisos del artículo 30 de la ley de juicio por jurados del Chaco establece que “las identidades de los potenciales jurados sorteados no se revelarán hasta siete días antes de la audiencia de selección de jurados, si alguna de las partes así lo solicita”.

El juicio está previsto para comenzar el 28 de octubre, con la selección de los miembros del jurado en la mañana de ese día. A partir de ahí comenzará el debate en el que se juzgará a los siete imputados, incluidos los tres que responden directamente por el crimen —César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña— y los cuatro colaboradores acusados de encubrimiento.

