La peor noticia para Emerenciano Sena a una semana del inicio del juicio

En la etapa final de las audiencias preliminares —que culminan el próximo jueves con la intervención del tribunal de revisión— la jueza DollyFernández rechazó el pedido de defensa presentado por el abogado RicardoOsuna, en representación del dirigente piquetero EmerencianoSena. Sena, junto a su esposa MarcelaAcuña, están acusados de haber facilitado al hijo del matrimonio, CésarSena, el escenario para cometer el femicidio de Cecilia, ocurrido el 2 de junio de 2023 en el domicilio de Santa María de Oro 1460. En ese sentido, tanto Sena como Acuña están imputados como partícipes necesarios del femicidio de su nuera.