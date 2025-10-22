La peor noticia para Emerenciano Sena a una semana del inicio del juicio

El lunes pasado, Osuna solicitó a la magistrada que ordene la revelación de las identidades de todos los preseleccionados para integrar el jurado popular, en virtud de la legislación de juicio por jurados vigente en la provincia. Sin embargo, Fernández denegó la petición. Uno de los incisos del artículo 30 de la ley de juicio por jurados del Chaco establece que “las identidades de los potenciales jurados sorteados no se revelarán hasta siete días antes de la audiencia de selección de jurados, si alguna de las partes así lo solicita”.