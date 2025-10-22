Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declarará ante la fiscalía. 

HN4N3INO5RG2LCIJFXSFUT7ALU Las víctimas del doble femicidio por el cual es acusado Laurta en Córdoba.

Lo que se espera en Córdoba

En paralelo, la Justicia de Córdoba analiza imputarlo formalmente por los femicidios de su ex pareja y su ex suegra, Luna Giardina y Mariel Zamudio, cuyos cuerpos fueron hallados en una vivienda de barrio Los Olmos.

Se prevé que, tras su declaración, el Ministerio Público Fiscal disponga una medida similar de prisión preventiva por estos crímenes, en una causa que se unificó con el expediente entrerriano por la gravedad y la conexión de los hechos.

La última señal del remisero Martín Sebastián Palacios data del 7 de octubre.

Un caso que conmocionó a dos provincias

El caso Pablo Laurta sacudió a las provincias de Entre Ríos y Córdoba por su brutalidad y por las múltiples víctimas que dejó en apenas unos días.

Los investigadores sostienen que Laurta habría matado primero al remisero que lo trasladó, y luego viajó a Córdoba, donde asesinó a su ex pareja y a su ex suegra.

La indagatoria de este jueves podría ser clave para reconstruir la secuencia de los tres crímenes y definir los próximos pasos judiciales en una de las causas más impactantes del año.