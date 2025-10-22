En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
remisero
Instrucción

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declarará ante la fiscalía

El principal acusado por los asesinatos de Luna Giardina, Mariel Zamudio y Matías Palacio se presentará este jueves ante la Justica de Córdoba. Permanece detenido en Cruz del Eje.

Pablo Laurta

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declarará ante la fiscalía. 

Pablo Laurta, el hombre acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y también por el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio, declarará este jueves a las 11 de la mañana ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Córdoba.

Leé también La estremecedora frase de Pablo Laurta sobre su hijo Pedro tras asesinar a Luna Giardina y Mariel Zamudio
la estremecedora frase de pablo laurta sobre su hijo pedro tras asesinar a luna giardina y mariel zamudio

La defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido para que Laurta preste declaración indagatoria de forma presencial, lo que fue aceptado por la fiscalía que investiga los tres crímenes.

El imputado permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, adonde fue trasladado recientemente desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde había quedado alojado tras su captura.

La Justicia entrerriana ya le formuló cargos por homicidio criminis causa en relación con el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio, quien había sido contratado por Laurta para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe. Por ese hecho, el tribunal le dictó prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

HN4N3INO5RG2LCIJFXSFUT7ALU
Las v&iacute;ctimas del doble femicidio por el cual es acusado Laurta en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Las víctimas del doble femicidio por el cual es acusado Laurta en Córdoba.

Lo que se espera en Córdoba

En paralelo, la Justicia de Córdoba analiza imputarlo formalmente por los femicidios de su ex pareja y su ex suegra, Luna Giardina y Mariel Zamudio, cuyos cuerpos fueron hallados en una vivienda de barrio Los Olmos.

Se prevé que, tras su declaración, el Ministerio Público Fiscal disponga una medida similar de prisión preventiva por estos crímenes, en una causa que se unificó con el expediente entrerriano por la gravedad y la conexión de los hechos.

remisero_doble_femicidio_crop1760449628335.jpg_1756841869
La &uacute;ltima se&ntilde;al del remisero Mart&iacute;n Sebasti&aacute;n Palacios data del 7 de octubre.

La última señal del remisero Martín Sebastián Palacios data del 7 de octubre.

Un caso que conmocionó a dos provincias

El caso Pablo Laurta sacudió a las provincias de Entre Ríos y Córdoba por su brutalidad y por las múltiples víctimas que dejó en apenas unos días.

Los investigadores sostienen que Laurta habría matado primero al remisero que lo trasladó, y luego viajó a Córdoba, donde asesinó a su ex pareja y a su ex suegra.

La indagatoria de este jueves podría ser clave para reconstruir la secuencia de los tres crímenes y definir los próximos pasos judiciales en una de las causas más impactantes del año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio remisero
Notas relacionadas
Qué fue lo primero que pidió Pablo Laurta al ser recibido por la policía
Cómo es la nueva vida del hijo de Pablo Laurta tras el doble femicidio que conmocionó su vida
A 15 años del brutal crimen de Wanda Taddei, su femicida podría recibir un polémico beneficio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar