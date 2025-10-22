Iba a ser padre en tres días y lo asesinaron por una discusión con una moto

La investigación judicial

El caso es investigado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Diego Rulli, quien ordenó tres allanamientos en domicilios vinculados al imputado. Todos dieron resultado negativo. Según fuentes judiciales, el sospechoso habría escapado mientras vecinos se enfrentaban con la Policía frente a su casa, durante los disturbios posteriores al crimen.

Franco junto a su hijo

Hasta el martes por la noche, D.C.A. permanecía prófugo, con pedido de captura nacional e internacional, y era buscado por la DDI La Matanza.

La familia de Franco se presentó este miércoles en la fiscalía para pedir custodia policial y una medida perimetral para el imputado, tras denunciar amenazas de allegados al acusado. “Mandan pibes para amenazarnos con que nos van a dar vuelta todo. Estamos muy asustados y todavía muy angustiados, porque perdimos a mi hermano, un pibe inocente que no merecía morir así”, expresó Roxana.