A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Parte médico de la familia

Marcelo Tinelli detalló cómo se encuentra su hija Cande tras el accidente a caballo: "Está..."

Marcelo Tinelli contó cómo se encuentra su hija, Cande Tinelli, tras el golpe que sufrió mientras grababa escenas de su reality familiar.

22 oct 2025, 19:47
Marcelo Tinelli detalló cómo se encuentra Cande Tinelli tras el accidente a caballo: Está...
Marcelo Tinelli detalló cómo se encuentra Cande Tinelli tras el accidente a caballo: Está...

Marcelo Tinelli detalló cómo se encuentra Cande Tinelli tras el accidente a caballo: "Está..."

Cande Tinelli debió ser intervenida quirúrgicamente en una mano luego de sufrir un golpe al caer de su caballo durante las grabaciones del reality familiar.

A pesar del susto, la influencer y cantante quiso transmitir tranquilidad a sus fans, compartiendo un posteo en Instagram donde aparece con el brazo enyesado y asegurando que, a pesar del accidente, se encuentra bien.

Leé también

Marcelo Tinelli recordó cómo fue su cita con Pamela Anderson y el insólito motivo por el que no siguieron

marcelo tinelli recordo como fue su cita con pamela anderson y el insolito motivo por el que no siguieron

Sin embargo, Marcelo Tinelli, reveló más detalles sobre lo ocurrido en diálogo con los colegas de Teleshow, dejando entrever la magnitud del golpe y la preocupación que la situación generó en su entorno familiar. Su testimonio permitió a los seguidores conocer la verdadera dimensión del accidente y la rápida reacción para atender la lesión.

Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”, contó Marcelo sobre los avances en la salud de su hija.

marcelo tinelli

Qué dijo Cande Tinelli tras el accidente

Se sabe que Cande Tinelli es una gran amante de los animales, con una pasión especial por los caballos. Su conexión con ellos es evidente en cada publicación que comparte en Instagram, donde a diario muestra imágenes de sus ejemplares, desde momentos de entrenamiento hasta paseos y cuidados diarios.

Justamente, la caída que sufrió fue mientras montaba a caballo, lo que derivó en que debiera ser operada de un dedo. Así las cosas, Cande explicó cómo se siente y bromeó al respecto, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Cande Tinelli historia

"¿Y vos cómo arrancaste la semana?", escribió Tinelli bromeando sobre el golpe y con una mano enyesada.

A pesar del susto y del accidente, Cande demostró que la actitud y el humor son fundamentales para sobrellevar los imprevistos. Su forma de compartir la experiencia transmitió un mensaje de resilencia, recordando que, aunque ocurran accidentes, es posible mantener la calma y seguir adelante con optimismo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Tinelli Candelaria Tinelli

Lo más visto