Marcelo Tinelli detalló cómo se encuentra su hija Cande tras el accidente a caballo: "Está..."

Qué dijo Cande Tinelli tras el accidente

Se sabe que Cande Tinelli es una gran amante de los animales, con una pasión especial por los caballos. Su conexión con ellos es evidente en cada publicación que comparte en Instagram, donde a diario muestra imágenes de sus ejemplares, desde momentos de entrenamiento hasta paseos y cuidados diarios.

Justamente, la caída que sufrió fue mientras montaba a caballo, lo que derivó en que debiera ser operada de un dedo. Así las cosas, Cande explicó cómo se siente y bromeó al respecto, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

"¿Y vos cómo arrancaste la semana?", escribió Tinelli bromeando sobre el golpe y con una mano enyesada.

A pesar del susto y del accidente, Cande demostró que la actitud y el humor son fundamentales para sobrellevar los imprevistos. Su forma de compartir la experiencia transmitió un mensaje de resilencia, recordando que, aunque ocurran accidentes, es posible mantener la calma y seguir adelante con optimismo.