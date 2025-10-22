A24.com

HARTA

Cansada del hate: la China Suárez explotó y dejó en evidencia a sus detractores

La China Suárez enfrentó las críticas en sus redes sociales con ironía y una foto en primer plano. ¡Mirá!

22 oct 2025, 19:24
china suarez
china suarez

En las últimas horas, la China Suárez volvió a hacer frente a las críticas en redes sociales con una respuesta directa y cargada de sarcasmo. Desde sus historias de Instagram, la actriz decidió exponer los mensajes ofensivos que recibió tras compartir una serie de fotos.

A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió capturas de pantalla de los comentarios que le dejaron algunas usuarias en su último posteo. "Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunas de las frases que mostró, junto con las fotos de perfil de quienes las escribieron.

La Joaqui habló de su marcada distancia con la China Suárez y confirmó una actitud clave de ella

La Joaqui habló de su marcada distancia con la China Suárez y confirmó una actitud clave de ella

Pero lejos de quedarse en la denuncia, la China redobló la apuesta. Subió una nueva imagen de su cara en un primerísimo primer plano y lanzó una frase irónica: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

Una vez más, Suárez eligió responder con humor y estilo a los comentarios malintencionados, dejando en evidencia que no está dispuesta a dejar pasar los ataques gratuitos.

china suarez 1
¿Cuál fue la actitud de la China Suárez que volvió a encender la interna familiar de Mauro Icardi?

Aunque Mauro Icardi y la China Suárez están completamente instalados en Turquía por los compromisos futbolísticos del delantero, ambos se hicieron eco desde sus redes sociales del Día de la Madre celebrado en Argentina el pasado domingo 19 de octubre.

Desde hace tiempo se sabe que el vínculo entre Icardi y su madre, Analía Rivero, no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a circular con fuerza la versión de una posible reconciliación. Y este fin de semana, la ex protagonista de Casi Ángeles tuvo un gesto virtual que no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones.

Ese domingo, el jugador del Galatasaray eligió saludar únicamente a dos mujeres en su día: su madre y su actual pareja, Eugenia Suárez. Lo que causó revuelo fue la imagen que seleccionó para homenajear a Analía: una foto de su boda con Wanda Nara, celebrada en 2014.

Como era de esperar, los usuarios en redes no tardaron en notar el detalle y comenzaron a especular. Algunos interpretaron que Mauro aún guarda sentimientos por su ex, mientras que otros sugirieron que fue una forma sutil de incluir también a la mamá de sus hijas, Francesca e Isabella. Frente a la ola de comentarios que insinuaban que el rosarino sigue pensando en Nara, desde Estambul, la China Suárez respondió con una movida discreta pero contundente.

Al ver el posteo de Ivana Icardi, quien desde su cuenta de Instagram compartió imágenes familiares para saludar a su madre, Eugenia no solo le dio “me gusta”, sino que también dejó tres corazones rojos en los comentarios. Un gesto que muchos interpretaron como parte del acercamiento que la actriz está promoviendo entre Mauro y su familia, con quienes estuvo distanciado durante los años que compartió con Wanda.

Cabe destacar que desde que comenzó su relación con Suárez, Mauro retomó el contacto con su hermana Ivana. Fue ella misma quien lo contó en medios españoles, al revelar que él la llamó para su cumpleaños después de mucho tiempo sin hablarse.

Así, entre la publicación dedicada a su madre y el gesto virtual de la China, se alimentaron aún más las versiones de una posible reconciliación entre Icardi y sus seres queridos, quienes residen en España. Justamente, hace pocos días, el futbolista y su novia estuvieron de visita en Madrid, lo que no hizo más que reforzar las sospechas de un acercamiento familiar.

