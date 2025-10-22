En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Violencia
La Libertad Avanza
Repudiable

Violencia política en Formosa: una militante de La Libertad Avanza fue golpeada en plena campaña electoral

La militante libertaria fue agredida en la Plaza San Martín durante un enfrentamiento con dirigentes peronistas. El hecho ocurrió de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Una militante de La Libertad Avanza fue golpeada en plena campaña electoral. 
Una militante de La Libertad Avanza fue golpeada en plena campaña electoral. 

La campaña electoral en Formosa sumó un nuevo episodio de violencia política. Este miércoles, en la Plaza San Martín de la capital provincial, dirigentes y militantes del peronismo y de La Libertad Avanza (LLA) se enfrentaron a golpes por la disputa del espacio público.

Leé también Elecciones en Formosa 2025: Gildo Insfrán se impuso con el 67% de los votos y avanza hacia una nueva reelección
Cerraron los comicios en Formosa y los resultados provisorios estarán cerca de la medianoche

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el conflicto derivó en una agresión física contra una militante libertaria, quien identificó a su atacante como Fabián Rodríguez, ex concejal del Partido Justicialista (PJ) y referente sindical cercano al gobernador Gildo Insfrán.

El enfrentamiento ocurrió después del mediodía y terminó con la intervención de la Policía Federal, que debió separar a los grupos y garantizar la seguridad de los militantes de LLA.

En las imágenes que circularon en redes se observa cómo dos grupos de militantes —uno con remeras rosas del peronismo y otro con remeras violetas de La Libertad Avanza— se increpan hasta que el cruce verbal se transforma en una pelea a golpes. Rodríguez aparece en los videos enfrentando a los libertarios y también recibiendo golpes durante la gresca.

Fuentes locales señalaron que el conflicto se originó tras una serie de incidentes previos, en los que militantes libertarios denunciaron haber sido expulsados o agredidos por grupos identificados con el oficialismo provincial mientras realizaban actividades de campaña.

Embed

Una de las afectadas contó que días antes, mientras repartían folletos en la peatonal céntrica, fueron “acorraladas” y obligadas a retirarse del lugar. “Decidimos ir a la plaza, pero cuando llegamos nos ordenaron que levantáramos todo. Nos multaron por estacionar y nos hostigaron hasta que empezó la pelea”, relató.

Denuncia ante Patricia Bullrich y acusaciones al entorno de Insfrán

Tras el hecho, el equipo de campaña de La Libertad Avanza en Formosa, encabezado por el candidato Atilio Basualdo, informó de inmediato a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre lo ocurrido.

Según la denuncia, Bullrich se comunicó con los militantes para garantizar su protección y coordinar un refuerzo policial. Sin embargo, el grupo finalmente optó por retirarse ante el temor de que la violencia escalara. Los libertarios sostienen que los ataques forman parte de un patrón de agresiones sistemáticas en distintos puntos de la provincia, y responsabilizan directamente al oficialismo de Gildo Insfrán.

7R2VP3CJJJFULN5PEADUNXB3FQ

Otro ataque a un militante libertario en la peatonal céntrica

Horas antes del episodio en la plaza, otro militante de LLA había sido golpeado brutalmente mientras grababa imágenes en la peatonal del centro formoseño. “Me agarraron en patota, me pegaron en el piso. Me vieron filmando, me tiraron el celular y me cagaron a trompadas”, denunció el joven ante el portal PrensalibreFormosa, mostrando su ojo izquierdo ensangrentado.

El agredido señaló que sus atacantes portaban banderas del Frente para la Victoria y pecheras del PJ, e incluso mencionó la presencia de funcionarios locales. El video de la agresión se viralizó rápidamente y fue compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, quien repudió el hecho y responsabilizó a la oposición por los ataques a sus militantes.

El joven fue hospitalizado con lesiones faciales y daño ocular, y dirigió un mensaje directo al gobernador Insfrán: “¿Esta es la democracia que quiere?”, cuestionó en el video difundido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Violencia La Libertad Avanza Formosa
Notas relacionadas
El mensaje del Gobierno tras las elecciones en Santa Fe y Formosa: ¿por qué festeja lo que fue una derrota?
Francisco Paoltroni pidió la intervención de Formosa: "Después de las elecciones de octubre se puede hacer"
Julieta Silva volvió a ser condenada: esta vez por violencia contra su marido

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar