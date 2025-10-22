La otra desaparición de una pareja que terminó en tragedia: Ramón Di Virgilio y Rosalía Arbo

La búsqueda desesperada de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales ya lleva más de una semana y mantiene en vilo a toda la provincia de Chubut. La pareja de jubilados, que había iniciado una relación hacía apenas un mes, desapareció en circunstancias que todavía no logran esclarecerse. Cada día que pasa sin respuestas aumenta la angustia de las familias, que siguen aferradas a la esperanza de encontrarlos con vida.
