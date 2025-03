La peor tragedia: una Toyota Hilux los embistió y José Soplán de 57 y su hija Damaris de 8 perdieron la vida

Los testigos dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. El hombre y la niña fueron asistidos en el lugar, pero debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su urgente traslado a diferentes centros de salud. Sin embargo, la pequeña Damaris no logró llegar con vida al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). Por su parte, su padre, que era derivado al Hospital Regional, sufrió una descompensación y falleció minutos después.

El conductor de la Toyota Hilux quedó detenido por orden de la fiscal Alejandra Sobrero, mientras se investiga el accidente. En su declaración, el hombre aseguró que fue encandilado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, lo que habría provocado la pérdida de visibilidad y, en consecuencia, el impacto contra la moto.

Las pericias buscan determinar si existió algún otro factor que haya contribuido a la tragedia, como el estado del camino, la velocidad a la que circulaban ambos vehículos y las condiciones de iluminación en el momento del choque.

La pérdida de José María y su hija Damaris dejó una profunda tristeza en su entorno. En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor con emotivos mensajes.

Una de sus familiares escribió en Facebook:

“¿Por qué, Dios mío? ¿Quién me va a decir ‘patrona’? ¿Quién me va a hacer jugar? Nunca esperé recibir esta maldita noticia que me destrozó el alma. Danos fuerzas a toda la familia, estamos devastados. Vuelen alto, tío José y princesita Ayelén”.

El dolor es aún mayor considerando que, en el momento del accidente, padre e hija volvían de ver a su esposa y madre en el hospital, donde permanece internada desde hace días.

Este trágico caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas y la responsabilidad al volante. El impacto de una camioneta contra una moto suele ser letal para los motociclistas, que están expuestos a consecuencias mucho más graves en caso de colisión.

Factores como el uso de casco, la velocidad permitida y las condiciones del camino son determinantes para evitar tragedias. Según estadísticas, en Argentina, los motociclistas representan un alto porcentaje de víctimas en accidentes viales, lo que refuerza la necesidad de mayor control y concientización en la conducción.