La reacción del taxista tras atropellar a las turistas francesas: "Contame qué pasó, no vi a nadie, me desvanecí"

“¿En serio me decís?”, preguntó el chofer mientras se tomaba la cabeza con ambas manos. “Atropellaste a mucha gente”, repitió la pasajera.

“Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, se lamentó el taxista que, después de ese diálogo, volvió a desmayarse.

El episodio se produjo el sábado al mediodía en Palermo cuando con su taxi atropelló a tres jóvenes francesas: dos de ellas, internadas en el hospital Fernández, continuaban estables; mientras que Lwana Margaux Adrienne Bichet, (de 25 años) falleció el domingo.

La Justicia investiga si el taxista que atropelló a las turistas francesas podía conducir

La justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga si el taxista que atropelló a tres turistas francesas el pasado sábado estaba en condiciones de conducir el auto en el que trabajaba o si había desoído alguna señal previa que le hubiere indicado que no estaba en condiciones de seguir manejando.

El caso llegó a manos del fiscal porteño Matías de Sanctis, quien no avanzó en imputaciones pero comenzó a darle a la investigación una orientación que permita determinar si hubo alguna conducta reprochable por parte del chófer del taxi, de 74 años, quien continuaba internado en el Hospital Rivadavia.

El conductor tuvo un infarto agudo de miocardio el sábado, cuando fue ingresado luego de ser reanimado en la vía pública por un síncope.

En la causa en la que se investiga el hecho, el fiscal intenta establecer si el conductor del taxi cometió un "homicidio por imprudencia" o si no tuvo forma de evitar lo que finalmente ocurrió por sufrir un síncope fortuito, como señalaron las primeras versiones.

Cómo sigue el estado de salud de del taxista y las turistas

Según fuentes de salud porteña, este lunes, el taxista continuaba "internado en el Hospital Rivadavia, estable pero con asistencia respiratoria mecánica. No hubo cambios en su evolución con respecto a la mañana".

En relación a las víctimas del hecho, Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, indicó a Télam que ambas jóvenes, Clemence Rameau y Anne-Lise Duma (ambas de 23 años) permanecen internadas y en condición "estable".

Previgliano precisó que "Clemence está en emergentología, está muy bien y lucida, y Anne, que está en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), está estable, pero requiere continuar con cuidados críticos".