Más complicada que nunca: nuevo revés judicial para "La Toretto"
Felicitas Alvite enfrenta una acusación por "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte del motociclista Walter Armand.
El juicio contra Felicitas Alvite (21), la joven conocida en las redes sociales como "La Toretto", ya tiene fecha. La Justicia de La Plata reactivó las audiencias preliminares y determinó que el proceso por la muerte de Walter Armand se realice los días 2, 3 y 6 de noviembre de este año.
La audiencia preliminar decisiva se desarrolló este viernes en los tribunales platenses, donde el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 destrabó el cronograma tras meses de dilaciones.
La joven compareció en persona, al igual que familiares de la víctima y miembros de organizaciones sociales que exigieron justicia y avances rápidos.
En una jornada cargada de tensión, la defensa presentó nuevamente planteos de nulidad y acusó al fiscal de irregularidades, incluyendo la supuesta ocultación de evidencias en el sistema informático judicial.
Pese a estos reclamos, las partes acordaron las posiciones finales sobre los testigos y pruebas que integrarán el debate oral. El hecho ocurrió en abril de 2024 en el cruce de las calles 13 y 532, en La Plata.
Las pericias indicaron que Alvite conducía a más de 90 km/h, cruzó varios semáforos en rojo y viajaba junto al auto de una amiga cuando impactó contra la motocicleta de Armand. El choque proyectó a la víctima más de 60 metros y dejó una huella de frenado superior a los 100 metros.
Armand murió horas después en el hospital por las lesiones graves. La fiscalía sostiene la calificación de homicidio simple con dolo eventual, un delito que conlleva una pena de 8 a 25 años de prisión.
Alvite afrontará el juicio bajo arresto domiciliario, condición que mantiene desde que cumplió más de un mes en una unidad penitenciaria tras su detención inicial. La resolución puso fin a las etapas preliminares y acercó el caso a una definición judicial definitiva