Más complicada que nunca: nuevo revés judicial para "La Toretto"

audiencia-felicitas-alvite-la-toretto-13-2-2026 La Toretto durante la audiencia de este viernes en La Plata.

Pese a estos reclamos, las partes acordaron las posiciones finales sobre los testigos y pruebas que integrarán el debate oral. El hecho ocurrió en abril de 2024 en el cruce de las calles 13 y 532, en La Plata.

Las pericias indicaron que Alvite conducía a más de 90 km/h, cruzó varios semáforos en rojo y viajaba junto al auto de una amiga cuando impactó contra la motocicleta de Armand. El choque proyectó a la víctima más de 60 metros y dejó una huella de frenado superior a los 100 metros.

Armand murió horas después en el hospital por las lesiones graves. La fiscalía sostiene la calificación de homicidio simple con dolo eventual, un delito que conlleva una pena de 8 a 25 años de prisión.

Alvite afrontará el juicio bajo arresto domiciliario, condición que mantiene desde que cumplió más de un mes en una unidad penitenciaria tras su detención inicial. La resolución puso fin a las etapas preliminares y acercó el caso a una definición judicial definitiva