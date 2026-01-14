La trama detrás de la banda que contrabandeaba autos de lujo: de turistas a estrellas de videoclips

Según se determinó, ciudadanos residentes en países limítrofes ingresaban los vehículos a la Argentina bajo la figura de “visitas turísticas”, pero al regresar a su país dejaban los automóviles en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios, en clara violación a la normativa vigente.

Los investigadores detectaron ardid y habitualidad, lo que agrava la figura penal. De acuerdo con los avances preliminares, la maniobra habría estado en funcionamiento al menos desde 2023.

Autos usados en videoclips y eventos

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el alto perfil público de los presuntos organizadores del esquema, ambos domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos eran exhibidos en redes sociales y utilizados en videoclips y producciones audiovisuales de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de ser alquilados para eventos.

Uno de los detenidos se presentaba como dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA, un elemento que refuerza la hipótesis de una estructura creada para encubrir el origen y uso de los vehículos.

contrabando autos

Según lo establecido en el artículo 865 del Código Aduanero, el delito de contrabando agravado prevé penas de hasta 10 años de prisión. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones ni más medidas judiciales a medida que avance el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.

Allanamientos, detenidos y dinero incautado

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, y la causa es instruida por el fiscal Marcelo Bernachea, de la Fiscalía Federal de esa ciudad.

Durante los allanamientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. Además, se secuestraron $30 millones en efectivo, USD 20.000 y un arma de fuego sin documentación.