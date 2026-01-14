Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon un esquema de contrabando de vehículos de alta gama tras una serie de cinco allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los vehículos de alta gama eran utilizados en grabaciones de La Joaqui, L-Gante y la China Suárez, entre otros.
La trama detrás de la banda que contrabandeaba autos de lujo: de turistas a estrellas de videoclips
Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon un esquema de contrabando de vehículos de alta gama tras una serie de cinco allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El operativo se llevó adelante de manera conjunta con la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones, todos organismos que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados cuatro autos de lujo, dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con radicación en Paraguay, además de una Toyota SW4 con patente argentina. El valor estimado de los rodados supera los $500 millones, con unidades que alcanzan o superan los $100 millones cada una.
La investigación se inició a partir de alertas detectadas en Paso de los Libres, donde la Aduana comenzó a seguir el rastro de una operatoria irregular vinculada al uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur (Resolución General AFIP 1419/03).
Según se determinó, ciudadanos residentes en países limítrofes ingresaban los vehículos a la Argentina bajo la figura de “visitas turísticas”, pero al regresar a su país dejaban los automóviles en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios, en clara violación a la normativa vigente.
Los investigadores detectaron ardid y habitualidad, lo que agrava la figura penal. De acuerdo con los avances preliminares, la maniobra habría estado en funcionamiento al menos desde 2023.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el alto perfil público de los presuntos organizadores del esquema, ambos domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos eran exhibidos en redes sociales y utilizados en videoclips y producciones audiovisuales de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de ser alquilados para eventos.
Uno de los detenidos se presentaba como dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA, un elemento que refuerza la hipótesis de una estructura creada para encubrir el origen y uso de los vehículos.
Según lo establecido en el artículo 865 del Código Aduanero, el delito de contrabando agravado prevé penas de hasta 10 años de prisión. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones ni más medidas judiciales a medida que avance el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, y la causa es instruida por el fiscal Marcelo Bernachea, de la Fiscalía Federal de esa ciudad.
Durante los allanamientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. Además, se secuestraron $30 millones en efectivo, USD 20.000 y un arma de fuego sin documentación.