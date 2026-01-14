Javier Milei recibió a los hermanos Cunio, los argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años
El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos que fueron secuestrados por Hamas en el ataque del 7 de octubre de 2023 y permanecieron cautivos durante más de dos años,
El presidente recibió a los hermanos Cunio en la Casa Rosada. (Foto: Reuters).
El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos que permanecieron secuestrados por Hamas durante más de dos años, tras haber sido capturados en un kibutz de Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023.
La liberación de los Cunio se concretó en octubre de 2025, en el marco de negociaciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permitieron la salida con vida de un grupo de rehenes en manos de la organización terrorista. En el encuentro también participaron el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.
David y Ariel Cunio integraron el grupo de 20 rehenes que fueron entregados a la Cruz Roja el 14 de octubre de 2025, tras más de dos años de cautiverio, luego del ataque de Hamas que dio inicio a un prolongado conflicto armado con Palestina.
Quiénes son David y Ariel Cunio
Los hermanos Cunio nacieron en la Argentina y se mudaron a Israel en 1986. Fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque de Hamas, ubicada cerca de la frontera con la Franja de Gaza.
David, actor, tenía 33 años cuando fue capturado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, que entonces tenían tres años. La mujer y las niñas fueron liberadas a fines de noviembre de 2023, durante el primer canje de rehenes por presos palestinos que se concretó en un breve alto el fuego.
Ariel Cunio fue tomado como rehén a los 26 años junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser secuestrado logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que no fue capturado. “Estamos en una película de terror".
Tras su liberación, David relató las condiciones extremas del cautiverio. “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita (pan) al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos daban nada".
En declaraciones al Canal 12 de la televisión israelí, también describió las marchas forzadas a las que eran sometidos. “Desde las diez de la mañana hasta las once de la noche caminábamos por túneles".
El exrehén advirtió que el regreso a la vida cotidiana sigue siendo un proceso difícil tras el encierro prolongado. “No es fácil volver del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen hijas chicas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su lugar".