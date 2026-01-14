Javier Milei recibió a los hermanos Cunio, los argentinos que fueron rehenes de Hamas durante más de dos años

Quiénes son David y Ariel Cunio

Los hermanos Cunio nacieron en la Argentina y se mudaron a Israel en 1986. Fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque de Hamas, ubicada cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

David, actor, tenía 33 años cuando fue capturado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, que entonces tenían tres años. La mujer y las niñas fueron liberadas a fines de noviembre de 2023, durante el primer canje de rehenes por presos palestinos que se concretó en un breve alto el fuego.

ariel-cunio-en-pleno-traslado-a-un-centro-de-salud-luego-de-su-liberacion-tras-estar-secuestrado-por-hamas-en-octubre-de-2025-foto-reuters-hannah-mckay-archivo-7AFE3WIX33CROEJH5MC3QPVALI Ariel Cunio después de ser liberado por Hamas tras dos años de secuestro. (Foto: Reuters/Archivo).

Ariel Cunio fue tomado como rehén a los 26 años junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser secuestrado logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que no fue capturado. “Estamos en una película de terror".

Tras su liberación, David relató las condiciones extremas del cautiverio. “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita (pan) al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos daban nada".

david-cunio-en-una-de-las-primeras-fotos-luego-de-su-secuestro-por-hamas-foto-x-itayblumental-fdi-archivo-4E2ETK3TEJGN3DVMDNOEUVLPPA David Cunio tras ser liberado por Hamas. (Foto: Reuters/Archivo).

En declaraciones al Canal 12 de la televisión israelí, también describió las marchas forzadas a las que eran sometidos. “Desde las diez de la mañana hasta las once de la noche caminábamos por túneles".

El exrehén advirtió que el regreso a la vida cotidiana sigue siendo un proceso difícil tras el encierro prolongado. “No es fácil volver del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen hijas chicas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su lugar".