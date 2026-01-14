La dura respuesta de Gustavo Méndez a Wanda Nara tras la amenaza de acciones legales: "Vos filtraste..."

"Jamás opiné de tus hijas, sí leímos expedientes de tu litigio judicial. Vos misma y tu ex abogado detenido por estafa filtraban videos a medios y periodistas donde estaban tus propias hijas como protagonistas de un conflicto entre mayores, videos que jamás compartí", dejó en claro el periodista.

"Vos misma filtraste chats con tu ex, padre de tus hijas. ¿Te acordas lo de la hamburguesa? Eso no lo leen tus hijos? Tu amiga reclutaba y armaban grupos de WhatsApp para atacar a personas que estuvieran a favor de la China o que simplemente Wanda no los quería. Y yo fui una de las personas marcadas y víctima de acoso digital", señaló con firmeza.

Y cerró picante: "'Cuando haces las cosas bien te llaman, te amenazan, te critican, te quieren callar. Eso es periodista. Cuando sos amigo o recibís sobre, eso es que sos relacionista público', Héctor Ricardo García dijo esa frase, googlealo, dudo que lo conozcas porque ni escribir sabes. ¿Así o más específico?".

La furia y firme advertencia de Wanda Nara a Gustavo Méndez

Wanda Nara publicó varios mensajes desde su cuenta en la red social X apuntando directamente contra Gustavo Méndez y aclaró que lo llevaría a la Justicia.

“Con mis hijos no se va a meter más. Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos. Me voy a encargar de denunciarlo, por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo”, indicó la ex de Mauro Icardi indignada.

Y en ese sentido apuntó: “Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer sus hijas. Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia”.

Finalmente, cerró su contundente descargo con una advertencia directa hacia el periodista y cualquier otro que intente mencionarla a ella o a sus hijos.

"Quisiera ver cuánto y cómo sigue su carrera sin nombrarme a mí ni a los míos. Y sobre todo mis hijos. Con los niños no. A partir de ahora carta documento para todos los que se metan con mi familia y con mi persona", sentenció la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

