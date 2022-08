Ladrón le robó a una mujer, la abrazó y le explicó el "duro" motivo: "Me dijo que era chorro para darle..."

image.png

En el robo, Kevin se llevó la suma de 10 mil pesos que la mujer tenía en su cartera, el teléfono celular de la víctima y hasta pastillas que ella toma.

Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, contó la víctima, Patricia Morales, y añadió: "Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos".

Al ser detenido se comprobó que no tenía familia ni hijos y que además ya había cometido varios delitos. El prófugo fue recapturado este martes cuando trató de entrar a robar en dos domicilios, en las calles Pueyrredón al 400 y Santa Fe al 1200, a los golpes y con gas pimienta. Junto con él cayeron dos cómplices: Victoria Solange Silva, de 19 años y Rocío Aldana Vivencio, de 21.