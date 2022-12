Las declaraciones se conocieron a partir de dos audios que comenzaron a viralizarse el miércoles. En ellos se escucha a la jueza y al albañil Marcelo Acosta, quien intenta explicarle que la nombró en los medios locales por la falta de pago de una serie de trabajos de albañilería realizados a su expareja.

En rigor, según trascendió en la prensa local, los mencionados le deberían al obrero una suma cercana a los 300 mil pesos. Ante esto, el albañil se dirigió a una comisaría y anunció que se encadenaría a su casa hasta que le den el dinero.

Video: gentileza Marcelo Billa

“Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, expresa Buyatti en uno de los audios.

“Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”, agrega.

amenazas jueza chaco.jpg

Tras difundirse el polémico cruce, el Equipo Fiscal conformado por Sergio Ríos y Gisela Oñuk formuló de oficio un requerimiento de investigación jurisdiccional, de acuerdo a la Procuración General local. Además, la mujer fue excluida de la feria judicial.

En este marco, la magistrada intentó defenderse y minimizó el diálogo.

“Estaba sacada, ellos venían mandándome mensajes hace días”, explicó Buyatti a Diario Chaco. “Exploté como cualquier persona normal. Están usando mi imagen para sacar plata, conseguí el número y les dije de todo porque una persona bajo esa presión ya explota y eso querían”, sostuvo.