Las dos autopsias a Ángeles Rawson y las dos pruebas que sellaron la suerte de Mangeri

lesiones de AngelesRawson.jpg Las lesiones en el cuerpo de Ángeles Rawson que demostraban su muerte por estrangulamiento y asfixia y el abuso sexual. Estaban en la autopsia, pero tuvieron que ser "halladas" por una junta médica especial.(Foto: A24.com)

Por suerte, quedó la grabación de la autopsia. Y en la revisión de lo que escribió el forense estaba la génesis para la condena más grave: "Prisión perpetua por femicidio, en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado criminis causae".

Pero eso no fue posible, sino hasta que apareció un dato fundamental y una junta médica reveladora.

muerte rápida por asfixia.jpg El informe de 96 páginas elaborado por el Cuerpo Médico Forense y peritos de parte, que contradijo y corrigió los errores del primer informe pericial. (Foto: A24.com)

"La muerte fue producida por traumatismos múltiples"

Eso dice el escueto informe de la autopsia en sus conclusiones. Fue informe presentado por el doctor Konopka de apenas 11 folios. Pero si hubiese sido contundente, tal vez esa escasez de detalles habría servido. En cambio, está plagado de contradicciones y de observaciones por lo menos, difíciles de aceptar con lo que se veía en el cuerpo de la joven asesinada.

El viernes 14 de junio de 2013, el día que duró más de 24 horas y acabó con Mangeri detenido - hasta el día de hoy - el especialista concurrió a la fiscalía de la doctora Asaro y dejó su testimonio en una declaración que complementó su informe tanatológico.

Allí dijo: "Que en primer lugar, desde el punto de vista sexual...no existe evidencia de violencia o asalto sexual ni genital ni, extragenital" (folio 198, del primer tomo de la Causa).

Más adelante declaró: "no, no se encontraron evidencias morfológicas vinculables a estrangulamiento por lazo o estrangulamiento manual".

Y finalmente, que Ángeles habría tenido una lenta agonía.

Con esos tres elementos, el primer documento con el que la Fiscalía dio detalles a la opinión pública decía que luego de haber atacado a la joven, el encargo "Mangeri la habría depositado en un container de residuos de la zona, para su recolección por los camiones compactadores... ya dentro de una de estas unidades, el mecanismo de compresión instalado en las mismas le· habría provocado lesiones vitales...causando su deceso".

muestras de mangeri en uñas de Angeles.jpg La coincidencia total de las muestras de ADN que condenaron a Mangeri por el asesinato de Ángeles Rawson. (Foto: A24.com)

Contradicciones en la autopsia

En su descripción del análisis de la autopsia, Konopka comete algunos errores graves. Por ejemplo:

1) Área equimótica excoriativa, que abarca rostro, cuello y tercio superior de tórax, con sectores figurados en cara anterior de cuello. (Nota de la R: son moretones y marcas de golpes o presión en el cuello y la cara )

8) En miembro inferior izquierdo en cara antera interna área equimótica de 20 cm x 18 cm. (Nota de la R: un amplio moretón)

Una lesión clave fue la fractura de la cuarta vértebra cervical (está a la altura de la nariz, y la boca). En el mismo informe forense figura:

29) Fractura de la columna cervical a nivel C4 con sección médula vital. (folio 192).

con sección médula vital. (folio 192). Columna cervical: sin lesiones óseas traumáticas (folio 193)

maquina para extraer el adn.jpg El equipo en el que se hallaron los rastros de ADN que demostraron la culpabilidad de Mangeri en el asesinato de Ángeles Rawson. (Foto: A24.com)

La "segunda autopsia" de Ángeles Rawson

Las conclusiones de la autopsia eran tan vagas y erráticas -y contradictorias como vimos- que hubo una junta médica con peritos de las partes y el desacuerdo fue mayor.

Luego de mucho analizar y recibir comentarios de varias fuentes, el juez y la fiscal optaron por tener otra opinión más calificada. Pedido que hacía expresamente, además, el Dr. Pablo Lanusse, abogado representante de la querella de Franklin Rawson. Se convocó a todo el Cuerpo Médico Forense (C.M.F. con el decano incluido) y a los peritos de parte.

El objetivo fue mirar el video registrado de la autopsia, examinar sus fotografías y revisar lo escrito en los informes. Una suerte de "autopsia de la autopsia" hecha por Konopka (también integrante del C.M.F.)

Debían responder cerca de 90 preguntas de todo tipo para determinar:

cómo murió Ángeles (a manos de Mangeri o en el camión de residuos en el que fue descartada)

si murió asesinada, de qué manera

si hubo o no un abuso sexual

La junta médica presentó su informe el 22 de agosto de 2013. Habían pasado dos meses y medio desde la muerte de Ángeles. El trabajo tuvo 95 páginas (no las escuetas 11 de la autopsia inicial).

Allí se determinó claramente:

Existen signos compatibles con compresión cervical ... correl acionables (sic) con estrangulación manual pero no los orientadores de estrangulación a lazo".

... pero no los orientadores de estrangulación a lazo". La equimosis en la parte superior del tórax, que se verificaría ...por compresión sobre el pecho de la víctima, en el momento del estrangulamiento o su intento"

La presencia de espuma serohemática se observa como signo asfíctico general y es común a muchas formas de asfixia.

se observa como signo asfíctico general y es común a Es importante destacar que la hipoxia severa aguda puede causar pérdida de conciencia en 10 a 20 segundos, daño cerebral permanente en 3 minutos, y muerte cerebral en 4 a 5 minutos. (por asfixia).

De acuerdo a los hallazgos macroscópicos e histopatológicos podemos informar que los procesos que precedieron a la muerte de Ángeles Rawson fueron aquellos relacionados a la asfixia mecánica, no surgiendo elementos científicos que permitan aseverar que haya existido una agonía prolongada.

Y en cuanto al ataque sexual, al que Ángeles se resistió y por eso la mató se concluye en ese informe determinante:

Las lesiones referidas fueron caracterizadas en el informe de la autopsia como equimótica excoriativa (la N° 5) y equimótica (la N° 8), ambas de naturaleza vital. Las mismas se sitúan en la región paragenital (cara interna de ambos muslos y región inguinal). Esta región anatómica suele verse afectada en cuanto a la localización de las lesiones, en las agresiones sexuales.

franklin Rawson y Pablo Lanusse.jpg Félix Rawson y el Dr. Pablo Lanusse, a la salida del palacio de Tribunales. (Foto: Gentileza Notimix)

Un hueso de nombre extraño, pero clave para explicar la agresión sexual

Entre todas las comprobaciones que corrigieron a la primera autopsia, hubo otro hallazgo clave. Mangeri tenía una lastimadura en la piel en la zona de la cadera izquierda. Los médicos que lo revisaron en la noche del 15 de junio de 2013 en la fiscalía dijeron que era compatible con un arañazo, propio de un mecanismo de defensa ante una agresión del tipo sexual (Mangeri dijo que había sido torturado).

lesion en el trocánter de mangeri abuso sexual.jpg Ángeles Rawson arañó en la parte baja de la cadera de Mangeri. La única explicación era que tuviera los pantalones bajos o estuviese desnudo. (Foto: A24.com)

-"¡Está sobre el trocánter, es fundamental!", le dijo uno de los peritos a uno de los abogados.

-"¿y qué es el trocánter?", preguntó el abogado.

-"El trocánter es la parte externa del fémur, opuesta a la articulación con la cadera", le explicó antes de soltar el dato fundamental". -"¡La única manera de tener un rasguño en esa zona de la piel (sobre la parte baja de la cadera) es estando desnudo o con los pantalones bajos!"

El perito había confirmado con ese hallazgo concomitante, el abuso sexual que buscó Jorge Néstor Mangeri.

La prueba científica inquebrantable en todo el proceso: el ADN de Mangeri

Cuando el encargado quedó detenido, se le tomó como a cualquiera en esa condición sus datos para ser fichado. Entre ellos, muestras de pelo para extraer el ADN. Eso fue el 15 de junio de 2013 por la mañana.

La investigación ya tenía una muestra extraída de debajo de las uñas de Ángeles para cotejar con los eventuales sospechosos. Más muestra de un músculo suyo para conocer su propio ADN.

La muestra de Mangeri se clasificó como M-30.

La subungual del dedo índice de Ángeles como M-2.

La muestra obtenida de ADN del músculo de Ángeles como M-14.

El 25 de junio de 2013, una noticia puso en el centro de la escena a Mangeri como el asesino de Ángeles Rawson. Solo 14 días después de haber sido asesinada y a 13 días del hallazgo de su cuerpo: ADN del encargado en un dedo de Ángeles.

De las muestras se extraen unos valores para configurar unas tablas con marcadores. Se cotejan y según el grado de coincidencia pueden indicar una afinidad o ser descartada.

En este caso, la correlación fue exacta en todos los marcadores, es decir, un 99,99% de exactitud.

El informe oficial, que acompañó las tablas dice: "De acuerdo a los resultados de los cálculos estadísticos es 1.690.000.000.000.000 (mil seiscientos noventa billones) de veces más probable que la mezcla de perfiles hallada en lavmuestra M2...uña de dedo índice de mano derecha- Autopsia 1388/13 sea una mezcla de material biológico proveniente de ÁNGELES RAWSON, muestra M14-S/3845 (13-06-13)-fragmento de músculo-Autopsia 1388/13 y de JORGE NESTOR MANGERI, muestra M30". (folio 813 de la causa).

adn de Mangeri.jpg El adn hallado bajo la uña del dedo índice de Ángeles coincide totalmente con el propio de Mangeri. La prueba más importante para condenarlo. (Foto: A24.com)

El doctor Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la facultad de farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y Enzo Canónaco, jefe del servicio de genética del Cuerpo Médico Forense (CMF) fueron determinantes.

El doctor Corach duo su testimonio durante 8 horas en la etapa de instrucción. Más que todas las veces que declaró Mangeri. Y en la etapa oral, su exposición fue una clase propia de una cátedra universitaria.

El dato de adn se dio otros dos dedos de Ángeles de su misma mano, la derecha, su mano hábil. Y en sogas con las que apareció atado de pies y manos su cuerpo (allí hubo material genético que no pudo sacar de la escena a Mangeri).

Dos datos finales para comprobar el valor de ese proceso científico de autopsia y ADN. La prueba del registro genético se trató de invalidad con todos los argumentos posibles. Pero quedó en pie hasta el final. Ni se contaminaron las muestras ni hubo errores.

El colmo fue cuando el perito especialista en ese campo que trabajaba con los defensores de Mangeri planteó que los equipos usados por Corach no eran confiables. Curioso, porque él perito de parte era el representante de la marca que fabrica en Europa esos equipos tan precisos. Y al Dr. Corach, la casa matriz le aprobó una variante para las pipetas o tubos en que se colocan las muestras. Si no fuera una eminencia, no se lo habrían hecho.

mangeri condena .jpg el 25 de julio de 2015, La familia de Ángeles Rawson, su madre Jimena, su padre Franklin, sus hermanos y la fiscal Asaro, escuchan la condena a prisión perpetua por femicidio para Jorge Mangeri. (Foto: Captura de TV)

El otro dato final. En un momento casi final de la instrucción, se ordenó exhumar el cuerpo de Ángeles. No para una nueva autopsia -imposible por el paso del tiempo- sino para unas comprobaciones finales. Los integrantes de ese trabajo extrajeron de una pierna del cuerpo de la víctima algo que brillaba por el reflejo de la luz.

Era un trozo de vidrio que seguramente se clavó cuando el cuerpo estuvo maltratado entre el camión de residuos y el lugar dónde llegaban a la CEAMSE para ser clasificados. De ese vidrio -extraído del interior de una pierna, no hay una sola mención en la autopsia del Dr. Konopka. Tampoco en su declaración en la fiscalía.

Jorge Mangeri fue condenado a prisión perpetua por femicidio, el miércoles 15 de julio de 2015.