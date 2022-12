Las pistas que sigue la Justicia por la muerte de Olga Naum: una carta y una serie de desgracias familiares

Los pesquisas determinaron que el escrito se refería a desgracias familiares anteriores de un nieto suyo que murió al caer por el hueco de un ascensor y de un hermano fallecido por el cigarrillo. Por otro lado, la familia Naum ya había sufrido una dolorosa pérdida en 1984, cuando el clan Puccio secuestró y mató al hermano de la mujer, Emilio Naum, de 38 años.

Olga Naum también escribió que su nieto Joaquín, de 19, está "loco" y que no quería que fuera preso. En rigor, Joaquín Salgado fue detenido e imputado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y coacción agravada por el empleo de arma de fuego", tras el crimen del hijo de una concejala, ocurrido en Saladillo el 18 de diciembre.

Además, el hijo de la diseñadora y padre del joven, Ezequiel Salgado, fue detenido en la misma causa acusado de "portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional".

olga naum.jpg

La víctima del crimen fue identificada como Lorenzo King, de 37 años, que era hijo de la concejala de Saladillo Silvina Cotignola, del Frente de Todos. En el mismo episodio fue herido de un balazo en un brazo Tomás Matías Santopolo, de 31, que es guardavidas e hijo de la fiscal de esa ciudad, Patricia Hortel.

Al momento del hecho, tanto los baleados como el nieto de Naum y otras personas se encontraban reunidos en un quincho donde ensayaban, ya que todos son músicos y tienen una banda de rock, y por motivos que se desconocen Salgado hijo comenzó a disparar.

Salgado padre fue quien trasladó a los baleados en una camioneta hasta el hospital de Saladillo, mientras su hijo Joaquín fue detenido más tarde, cuando personal de la comisaría de Saladillo llegó al campo.

En el lugar del hecho, la policía secuestró una pistola marca Bersa calibre .40 -es la que se cree empleó el imputado para balear a sus conocidos- y una escopeta Maverick calibre 12.

Qué más se sabe sobre la muerte de la diseñadora Olga Naum

En la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Olga Naum no había signos de violencia, por lo que la principal hipótesis es que se habría quitado la vida. Tenía 75 años. El hecho ocurrió el fin de semana, pero la noticia fue dada a conocer recién este miércoles.

La familia de Naum había denunciado ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la desaparición de la mujer, vista por última vez caminando por la avenida Figueroa Alcorta en dirección a los bosques de Palermo.

“La diseñadora había consumido dos blister de pastillas de clonazepam y un frasco de clonazepam en gotas”, explicaron los voceros consultados por el medio porteño, por lo cual la principal hipótesis fue que se trató de un suicidio.

Naum se había hospedado en el Up Recoleta Hotel el viernes 23 cerca de las 17.20, sin acompañantes. Al día siguiente, debía dejar su habitación a las 11. A los empleados les llamó la atención que no lo hizo. Fueron a buscarla, pero no respondía. Tras llamar a la puerta varias veces, ingresaron y la encontraron sin signos vitales.