Policiales
Cristian Graf
Diego Fernández Lima
Polémica decisión

Autorizaron a la familia de Cristian Graf a vender la casa donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima

La Justicia permitió que los familiares de Cristian Graf, acusado de encubrir el crimen de Diego Fernández Lima, puedan modificar o vender el chalet de Coghlan donde se hallaron los restos del joven desaparecido hace 41 años.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 autorizó a la familia de Cristian Graf, imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, a realizar modificaciones o vender el chalet ubicado en la calle Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, donde en junio se hallaron los restos óseos de Diego Fernández Lima, un adolescente desaparecido en 1984.

La resolución judicial desestimó el pedido de “prohibición de innovar” presentado por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima y querellante en la causa, quien había solicitado que se impidiera cualquier cambio o venta del inmueble hasta que se completara la investigación.

El fiscal Martín López Perrando se pronunció en contra del pedido de la querella, al considerar que no existían los elementos necesarios para dictar una medida cautelar sobre la vivienda. “No se verifica la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida planteada, como así tampoco el peligro en la demora”, sostiene el escrito firmado por el magistrado Alberto Litvack, quien finalmente habilitó a la familia Graf a disponer libremente del bien.

La defensa del acusado apoyó la postura del fiscal, al sostener que una restricción judicial podría causar “un perjuicio irreparable” a los herederos del inmueble.

Cómo está conformada la propiedad

El abogado Martín Díaz, representante legal de Cristian Graf, explicó que su cliente posee solo el 25% del inmueble, mientras que su madre tiene el 50% y su hermana Ingrid el 25% restante.

La casa pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a sus padres y ahora a los herederos”, detalló el letrado, al remarcar que la propiedad tiene una larga historia familiar ajena al crimen investigado.

El caso: el crimen de Diego Fernández Lima

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en la Ciudad de Buenos Aires luego de almorzar con su madre y pedirle dinero para el colectivo. Desde entonces, nada se supo de él durante más de cuatro décadas.

Este año, los investigadores hallaron sus restos óseos y pertenencias personales enterrados en el patio de una vivienda de Coghlan que, años después del crimen, fue alquilada por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

El hallazgo reabrió un caso archivado durante décadas y derivó en la imputación de Cristian Graf, actual propietario parcial del chalet, por presunto encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Qué viene ahora en la causa

Mientras la familia Graf evalúa refaccionar o vender la vivienda, la Justicia continúa con pericias complementarias y análisis forenses sobre los restos hallados, para determinar las circunstancias exactas de la muerte del adolescente.

La autorización judicial no implica un cierre de la investigación, pero marca un nuevo capítulo en una causa que, 41 años después, sigue conmoviendo a la sociedad y manteniendo abiertas las heridas de la familia Fernández Lima.

