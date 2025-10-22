Autorizaron a la familia de Cristian Graf a vender la casa donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima. 

qxTn15rPl_1300x655__1 La Justicia permitió que los familiares de Cristian Graf, acusado de encubrir el crimen de Diego Fernández Lima, puedan modificar o vender el chalet.

Cómo está conformada la propiedad

El abogado Martín Díaz, representante legal de Cristian Graf, explicó que su cliente posee solo el 25% del inmueble, mientras que su madre tiene el 50% y su hermana Ingrid el 25% restante.

“La casa pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a sus padres y ahora a los herederos”, detalló el letrado, al remarcar que la propiedad tiene una larga historia familiar ajena al crimen investigado.

captura (1) El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que faltan huesos del adolescente.

El caso: el crimen de Diego Fernández Lima

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en la Ciudad de Buenos Aires luego de almorzar con su madre y pedirle dinero para el colectivo. Desde entonces, nada se supo de él durante más de cuatro décadas.

Este año, los investigadores hallaron sus restos óseos y pertenencias personales enterrados en el patio de una vivienda de Coghlan que, años después del crimen, fue alquilada por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

El hallazgo reabrió un caso archivado durante décadas y derivó en la imputación de Cristian Graf, actual propietario parcial del chalet, por presunto encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Crimen de Coghlan y Diego Fernández Lima Diego Fernández Lima.

Qué viene ahora en la causa

Mientras la familia Graf evalúa refaccionar o vender la vivienda, la Justicia continúa con pericias complementarias y análisis forenses sobre los restos hallados, para determinar las circunstancias exactas de la muerte del adolescente.

La autorización judicial no implica un cierre de la investigación, pero marca un nuevo capítulo en una causa que, 41 años después, sigue conmoviendo a la sociedad y manteniendo abiertas las heridas de la familia Fernández Lima.