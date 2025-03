Las tremendas imágenes del tiroteo en el hospital Gonnet: así quedó Cristian "El Volador" Camilleri

En las últimas horas, se confirmó que uno de los heridos es el jefe de la barra de Gimnasia, Cristian "El Volador" Camilleri.

El origen del conflicto entre los barras de Gimnasia y Estudiantes

Según fuentes policiales, el episodio se originó en un acto oficial de reinauguración en Plaza San Martín, frente a la Gobernación. Allí estuvo presente Iván Tobar, referente sindical de la UOCRA vinculado a la barra de Estudiantes.

Al finalizar el evento, un grupo de al menos 50 integrantes de la hinchada de Gimnasia, liderados por Cristian “El Volador” Camilleri, intentó emboscarlo. En esa pelea resultó herido un integrante de la barra del Lobo, quien fue trasladado al hospital San Roque, donde se desató el nuevo enfrentamiento.

Tras el traslado del herido, allegados a Tobar se dirigieron al hospital, donde se enfrentaron con simpatizantes de Gimnasia. Hubo corridas, amenazas, disparos, encapuchados, piedrazos y palazos. La Policía montó un operativo en la zona y comenzó a rastrear vehículos sin patente que se encontraban en las inmediaciones para identificar a los agresores.

Iván Tobar se defendió y negó su participación

Por su parte, Iván Tobar negó cualquier vinculación con los hechos violentos en Gonnet. En declaraciones a LN+, el referente sindical relató que el día anterior tuvo un altercado en el parador Atalaya de Chascomús con allegados a Camilleri, pero aseguró que no participó de los incidentes en el hospital.

“Yo estaba invitado al acto en la plaza, no entré de prepo. Después me avisaron que el ‘Volador’ estaba buscándome con 60 personas. Me quedé donde estaba y después me fui”, explicó.

También negó haber tenido conflictos previos con Camilleri y sostuvo que la pelea se desató luego de que los barras fueron retirados del acto por las fuerzas de seguridad.