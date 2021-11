Le dan domiciliaria a pedófilo por la edad, tiene 61 años

El hombre de 61 años fue requerido e imputado por ser el presunto autor de "abuso sexual simple agravado por el vínculo (3 hechos), abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (3 hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo (2 hechos) en concurso real", en contra de dos víctimas.

El expediente de la tercera víctima todavía se encuentra en etapa de investigación, y se trataría de los hechos perpretados contra la hermana mayor, cuando ella tenía 12 años.

Según la madre, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, ella siente "mucha bronca cuando se enteró que se le había otorgado la prisión domiciliaria al hombre imputado. La jueza de Violencia de Género decidió cuidar la integridad de un abusador y dejaron de lado a mis hijas que son víctimas; me demostraron que nadie las cuida. Me sorprende que una jueza especializada, no tenga perspectiva de género".

"Se creen impunes solo porque tienen dinero, ahora mis hijas tienen que estar encerradas, vivir con miedo, mientras esta persona y su familia avanzan en contra de nosotros", manifestó.

"Estoy realmente muy preocupada por todo esto, este hombre ahora tiene acceso a las redes sociales y al uso de celulares y qué casualidad que ahora llaman al teléfono de mis hijas de números privados insultándolas. Para nosotras es muy difícil, nos quieren hacer creer que la loca soy yo, que mis hijas mienten y que este hombre no hizo nada. Destruyó la vida de mis hijas y ahora goza de prisión domiciliaria. Tengo miedo que caigan en depresión, desde que ocurrieron los hechos, hasta ahora nos costó mucho tratar de salir adelante, con psicólogos y todo esto retrasa", expresó.

La madre de las víctimas además dijo a El Tribuno que todo comenzó cuando "al padre de mi exmarido se le ocurrió organizar una 'piyamada' con todas sus nietas y allí ocurrieron los abusos. También cuando se las llevó de vacaciones, abusó de ellas".