Le robaron ocho veces en tres meses y decidió irse del país

En una ocasión un delincuente ingresó a la fábrica constructora de Dorrego por la noche y permaneció hasta las 5 de la mañana llevándose pertenencias.

Ese robo, así como los otros 7 que registró el lugar en los últimos 3 meses quedó grabado por las cámaras seguridad del lugar.

Testimonio de Gabriel

“Ser un Pyme en la Argentina es ser casi un delincuente, porque siempre estamos atrasados con la carga de impuestos”, dijo.

“Nos están robando, tanto los delincuentes como el Estado. Cada vez que denunciamos algo, tenemos miedo de hablar porque estamos expuestos”, se quejó.

“Primero rompieron los sensores de la alarma, por eso pudieron estar toda la noche sin que la alarma suene. Y cada vez que entran, se roban parte de los elementos de seguridad que vamos sumando”, manifestó Dorrego.

“Yo me voy. Después de febrero, que empezaron estos robos, comenzamos a ver la posibilidad. Ahora, después de esto, ya está, nos vamos a España. Que se metan el país en donde quieran metérselo”, dijo Dorrego.

"Estoy cansado, me cansaron. Escuchás a los políticos y no podés creer las barrabasadas que dicen, porque vos vivís en la jungla total acá y te hablan de cosas que son banales para nosotros. La realidad es otra. Los invitaría a que se acerquen al conurbano para que vean lo que es esto", declaró.

Dorrego contó lo difícil que es mantenerse como micro empresario en estos días. “Todos los días es una lucha, por la carga abusiva que hay. O no tenemos gasoil para entregar mercadería, o cuando no es la materia prima, es un embargo de la AFIP, y, sino, es otra cosa”, señaló Dorrego.

"Tenés a un montón de gente que tiene planes, todo el tiempo con planes, entonces no conseguís gente para trabajar", expresó Dorrego.

En cuanto a los robos, ya se mostró resignado. “Fui tres veces a la comisaría y no me tomaron la denuncia todavía. Yo tengo que trabajar, no puedo estar 3 horas ahí. Es una cosa de locos”, señaló. “No hay un solo patrullero en el Parque Industrial. Es tierra de nadie en seguridad, está detonado”, concluyó.