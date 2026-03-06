Llegó a la guardia acompañado de su novia: la revelación que sorprendió a los médicos

A pesar de presentar un cuadro de enfisema subcutáneo y complicaciones respiratorias en la base del pulmón, los profesionales informaron que el joven se encuentra “lúcido y estable”, fuera de peligro inmediato.

Tras la confesión, la fiscal de Género, Mariela Ciotti, activó un operativo de urgencia. Con el aval de la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, la policía allanó la propiedad donde ocurrió el ataque. En el lugar, los peritos detectaron manchas de sangre en distintos sectores de la habitación y hallaron el arma utilizada oculta debajo de la cama.

Por disposición de la Justicia, la menor quedó detenida y fue trasladada a una sede policial, donde permanece alojada en un sector diferenciado debido a su edad.

Como parte de la investigación, se ordenaron pruebas de barrido electrónico para ambos con el fin de detectar rastros de pólvora en sus manos y terminar de esclarecer la mecánica del violento episodio.