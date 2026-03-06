Llegó a la guardia acompañado de su novia: la revelación que sorprendió a los médicos
Un joven de 21 años fue asistido tras recibir una herida de bala. Primero inventó una versión, pero luego terminó confesando la verdad de lo que le sucedió.
Cerca de las 23 de este jueves, la guardia del Centro de Salud Banda, en Santiago del Estero, se vio alterada por la llegada de un joven de 21 años que, acompañado de su novia, presentaba una herida en el tórax producto del disparo de un arma de fuego.
La víctima, en su primera versión, aseguró que desconocidos le habían disparado con una “tumbera”. Sin embargo, el relato luego cambió y causó sorpresa con su revelación.
Ya en el Hospital Regional, donde fue trasladado de urgencia por la complejidad de su cuadro, el joven confesó que la agresora había sido su propia pareja, con quien convive en una vivienda del barrio El Tuscal. Según su testimonio, en medio de una discusión doméstica, la adolescente de 17 años tomó un rifle calibre .22 y le disparó directamente al pecho.
El diagnóstico médico fue preciso: el proyectil ingresó por el tercer espacio intercostal izquierdo y quedó alojado en la región de la espalda.
A pesar de presentar un cuadro de enfisema subcutáneo y complicaciones respiratorias en la base del pulmón, los profesionales informaron que el joven se encuentra “lúcido y estable”, fuera de peligro inmediato.
Tras la confesión, la fiscal de Género, Mariela Ciotti, activó un operativo de urgencia. Con el aval de la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, la policía allanó la propiedad donde ocurrió el ataque. En el lugar, los peritos detectaron manchas de sangre en distintos sectores de la habitación y hallaron el arma utilizada oculta debajo de la cama.
Por disposición de la Justicia, la menor quedó detenida y fue trasladada a una sede policial, donde permanece alojada en un sector diferenciado debido a su edad.
Como parte de la investigación, se ordenaron pruebas de barrido electrónico para ambos con el fin de detectar rastros de pólvora en sus manos y terminar de esclarecer la mecánica del violento episodio.