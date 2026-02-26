Horror en Caseros: investigan si un hombre mató a su pareja y a su hijo y luego se suicidó
El adolescente asesinado tenía 14 años y el sospechoso fallecido sufría de problemas psiquiátricos y había trabajado en empresas de seguridad.
Encontraron muertos a un padre, a una madre y a su hijo: investigan si el hombre los asesinó y se suicidó.
La investigación por la tragedia familiar ocurrida en Caseros donde encontraron muertos a un padre, a una madre y a su hijo, avanza con una hipótesis central: no hubo participación de terceros. Para los investigadores, el caso se enmarca en un presunto femicidio seguido de suicidio, en medio de una crisis psiquiátrica que habría derivado en el asesinato de la mujer y el menor de 14 años.
El dramático hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Carhué al 5400, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí, una mujer y un adolescente fueron encontrados muertosjunto al principal sospechoso, quien también estaba sin vida.
Según indicaron fuentes del caso, todo comenzó cuando la hermana de Ricardo Benítez, de 51 años, llamó al 911 al no poder comunicarse con él durante varias horas. La mujer alertó a la Policía Bonaerense que su hermano atravesaba problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año.
Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al domicilio y, con autorización de la familiar, ingresaron a la propiedad, ubicada en el fondo del terreno. Lo que encontraron fue una escena estremecedora.
El primer cuerpo hallado fue el de Benítez, que estaba tendido en el suelo. Luego, en la habitación matrimonial, los policías encontraron a Angélica Molina sin vida. A pocos metros, también yacía el cuerpo del hijo de ambos, identificado como Lionel Benítez, de 14 años.
La principal hipótesis: femicidio y suicidio
De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, las tres víctimas murieron por heridas de arma de fuego. Los investigadores señalaron que la vivienda no presentaba signos de violencia ni indicios de la intervención de otras personas.
En este contexto, la hipótesis principal apunta a que el hombre asesinó a su pareja y al adolescente y posteriormente se quitó la vida. No obstante, la causa continúa en investigación.
Además, destacaron que no existían denuncias previas por hechos de violencia de género contra el sospechoso.
Qué se espera de la investigación
En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, mientras que se aguardan los resultados de las autopsias para confirmar la mecánica de los hechos y la secuencia temporal de las muertes.
El expediente quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial de San Martín, quien deberá determinar las circunstancias que rodearon el crimen y si existían antecedentes que permitan comprender el contexto previo a la tragedia.