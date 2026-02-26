Horror en Caseros: investigan si un hombre mató a su pareja y a su hijo y luego se suicidó

el-hecho-ocurrio-en-una-casa-ubicada-en-la-calle-carhue-5400-foto-tn-D56KCLLH7NGEJLMMOPWLWV6NGU El sospechoso fallecido sufría de problemas psiquiátricos.

El primer cuerpo hallado fue el de Benítez, que estaba tendido en el suelo. Luego, en la habitación matrimonial, los policías encontraron a Angélica Molina sin vida. A pocos metros, también yacía el cuerpo del hijo de ambos, identificado como Lionel Benítez, de 14 años.

La principal hipótesis: femicidio y suicidio

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, las tres víctimas murieron por heridas de arma de fuego. Los investigadores señalaron que la vivienda no presentaba signos de violencia ni indicios de la intervención de otras personas.

En este contexto, la hipótesis principal apunta a que el hombre asesinó a su pareja y al adolescente y posteriormente se quitó la vida. No obstante, la causa continúa en investigación.

Además, destacaron que no existían denuncias previas por hechos de violencia de género contra el sospechoso.

Qué se espera de la investigación

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, mientras que se aguardan los resultados de las autopsias para confirmar la mecánica de los hechos y la secuencia temporal de las muertes.

El expediente quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial de San Martín, quien deberá determinar las circunstancias que rodearon el crimen y si existían antecedentes que permitan comprender el contexto previo a la tragedia.