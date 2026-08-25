"Lo más importante de mi vida...": los detalles de la carta que dejó el hombre que habría matado a su hijo de ocho años

El fiscal Carlos Sale explicó que el hombre, identificado como Oscar Sosa, escribió que el pequeño no sufrió. (Foto: gentileza Tndencia noticia)

Sale explicó que Sosa se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa penal tramitada en Córdoba y debía viajar para presentarse a un juicio. “Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que lo cuidaba, pero no podía salir de su casa y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse”, explicó el fiscal.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría manifestado su preocupación por quién quedaría al cuidado del chico si debía regresar a Córdoba. El fiscal indicó que, según surge de la investigación, Sosa habría expresado en la carta que después de darle pastillas al niño decidió quitarse la vida.

Sus hijos recibieron un mensaje de madrugada y encontraron los cuerpos

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Según la reconstrucción inicial, cerca de las 4 de la madrugada, Sosa envió un mensaje a sus hijos mellizos de 18 años para pedirles que fueran durante la mañana hasta su casa.

Los jóvenes llegaron alrededor de las 8.30 y se encontraron con la escena. Inmediatamente alertaron a la Policía. Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, constataron las dos muertes y comenzaron con las primeras actuaciones. Según los investigadores, no se encontraron signos de violencia en la vivienda.

Oscar Mauricio Sosa y el menor fueron encontrados muertos dentro de una casa de la capital tucumana. (Foto: La Gaceta)

A partir de los indicios recolectados, la investigación comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un presunto filicidio seguido de suicidio. Horas después, el hallazgo de la supuesta carta de despedida reforzó esa línea investigativa.

Esperan las autopsias para determinar cómo murieron

La Policía y los investigadores continuaron durante la tarde con los peritajes dentro de la vivienda para reconstruir qué ocurrió antes de las muertes. Además del análisis de la carta, los investigadores deberán determinar qué sustancias había en la casa y establecer si fueron suministradas al niño, tal como habría indicado Sosa en el escrito.

Las autopsias están previstas para el miércoles y serán fundamentales para confirmar las causas de ambas muertes y establecer la mecánica del hecho. Hasta entonces, la causa continúa bajo investigación y la hipótesis de un filicidio seguido de suicidio deberá ser corroborada con los resultados forenses y el resto de las pruebas.