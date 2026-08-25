Terror en un partido de hockey: jugadoras tuvieron que tirarse al piso por un tiroteo

Fouces también respaldó la decisión de los árbitros de suspender el partido para preservar la seguridad de las jugadoras. “La delincuencia le ganó al deporte y logró que se cerrara un club y se dejara de practicar una actividad. No podemos pasar por alto ni minimizar lo sucedido”, afirmó.

El presidente del CAE rechazó además que lo ocurrido pueda ser considerado simplemente una disputa entre vecinos. “No fue una pelea entre vecinos ni puede reducirse a un enfrentamiento de vieja data. Acá hay problemas mucho más profundos y graves que deben ser atendidos”, advirtió.

Los videos grabados durante el episodio muestran los momentos de desesperación que se vivieron en el predio. En las imágenes se observa a las jugadoras de Estudiantes y Tilcara tiradas en el piso mientras se escuchaban los disparos. Según Fouces, otros registros también muestran corridas de personas que se encontraban en el lugar y a jóvenes armados en plena calle.

Tres detenidos y armas secuestradas tras el tiroteo en Paraná

Después de la balacera, la Policía desplegó distintos procedimientos en la zona y detuvo a tres personas. Además, los efectivos secuestraron armas de fuego que podrían estar relacionadas con el enfrentamiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que dispuso diferentes medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los involucrados. Desde el Club Atlético Estudiantes advirtieron que no sería el primer episodio con disparos registrado durante actividades deportivas en la zona.

Según Fouces, a lo largo de este año ya se habían producido otros tres hechos con detonaciones en las inmediaciones del predio, aunque ninguno había alcanzado la magnitud del ocurrido durante el partido de hockey.

El club se presentó como damnificado y analiza qué hacer con las actividades

El CAE realizó la denuncia correspondiente y se presentó formalmente como damnificado en la investigación. “Hay un legajo de investigación abierto, un fiscal actuando y ya se dispusieron algunas medidas”, explicó el presidente de la institución.

Ante la preocupación generada por la balacera, la Comisión Directiva del club convocó a una reunión para analizar cómo continuará la actividad deportiva en la sede Plumín y qué medidas de seguridad deberán implementarse. “Esto genera conmoción y preocupación entre los padres, que tienen toda la razón. Tenemos que decidir qué hacer y darles una respuesta”, señaló Fouces.

La institución ya había acordado meses atrás con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos la instalación de un destacamento dentro del predio. El club se comprometió a financiar la estructura, mientras que la fuerza provincial tendrá a su cargo su puesta en funcionamiento.