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Terror en un partido de hockey: jugadoras tuvieron que tirarse al piso por un tiroteo

Se escucharon entre 15 y 20 disparos a pocos metros de un partido entre Estudiantes Blanco y Tilcara. Había familias, chicos y deportistas en el predio y hay tres detenidos.

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Terror en Paraná: un feroz tiroteo obligó a suspender un partido de hockey. (Foto: Captura eloncecom/IG)

Terror en Paraná: un feroz tiroteo obligó a suspender un partido de hockey. (Foto: Captura eloncecom/IG)

Momentos de extrema tensión se vivieron durante un partido de hockey en Paraná, cuando un tiroteo ocurrido a pocos metros de la cancha obligó a las jugadoras a tirarse al piso para protegerse de los disparos. El encuentro fue suspendido y posteriormente la Policía detuvo a tres personas.

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El episodio ocurrió el sábado por la tarde mientras Estudiantes Blanco y Tilcara disputaban un partido de Reserva en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE). De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, se escucharon entre 15 y 20 detonaciones en las inmediaciones del predio y ante el peligro, las jugadoras se arrojaron al suelo y los árbitros decidieron interrumpir inmediatamente el encuentro.

La balacera ocurrió a pocos metros de las instalaciones ubicadas sobre la calle Juan Ambrosetti. Según explicó el presidente del CAE, Emilio Fouces, las personas involucradas en el enfrentamiento se encontraban a apenas 30 o 40 metros de la cancha. “Había personas enfrentadas a 30 o 40 metros de donde estaban jugando las chicas y las familias las acompañaban. También se desarrollaba un cumpleaños infantil y había deportistas muy jóvenes practicando tenis”, relató Fouces en diálogo con Elonce.

El dirigente calificó lo sucedido como un hecho de extrema gravedad, especialmente por la cantidad de disparos y porque en el predio había niños, jóvenes y familias participando de diferentes actividades. “El hecho es gravísimo y no tiene precedentes”, sostuvo.

Fouces también respaldó la decisión de los árbitros de suspender el partido para preservar la seguridad de las jugadoras. “La delincuencia le ganó al deporte y logró que se cerrara un club y se dejara de practicar una actividad. No podemos pasar por alto ni minimizar lo sucedido”, afirmó.

El presidente del CAE rechazó además que lo ocurrido pueda ser considerado simplemente una disputa entre vecinos. “No fue una pelea entre vecinos ni puede reducirse a un enfrentamiento de vieja data. Acá hay problemas mucho más profundos y graves que deben ser atendidos”, advirtió.

Los videos grabados durante el episodio muestran los momentos de desesperación que se vivieron en el predio. En las imágenes se observa a las jugadoras de Estudiantes y Tilcara tiradas en el piso mientras se escuchaban los disparos. Según Fouces, otros registros también muestran corridas de personas que se encontraban en el lugar y a jóvenes armados en plena calle.

Tres detenidos y armas secuestradas tras el tiroteo en Paraná

Después de la balacera, la Policía desplegó distintos procedimientos en la zona y detuvo a tres personas. Además, los efectivos secuestraron armas de fuego que podrían estar relacionadas con el enfrentamiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que dispuso diferentes medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los involucrados. Desde el Club Atlético Estudiantes advirtieron que no sería el primer episodio con disparos registrado durante actividades deportivas en la zona.

Según Fouces, a lo largo de este año ya se habían producido otros tres hechos con detonaciones en las inmediaciones del predio, aunque ninguno había alcanzado la magnitud del ocurrido durante el partido de hockey.

El club se presentó como damnificado y analiza qué hacer con las actividades

El CAE realizó la denuncia correspondiente y se presentó formalmente como damnificado en la investigación. “Hay un legajo de investigación abierto, un fiscal actuando y ya se dispusieron algunas medidas”, explicó el presidente de la institución.

Ante la preocupación generada por la balacera, la Comisión Directiva del club convocó a una reunión para analizar cómo continuará la actividad deportiva en la sede Plumín y qué medidas de seguridad deberán implementarse. “Esto genera conmoción y preocupación entre los padres, que tienen toda la razón. Tenemos que decidir qué hacer y darles una respuesta”, señaló Fouces.

La institución ya había acordado meses atrás con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos la instalación de un destacamento dentro del predio. El club se comprometió a financiar la estructura, mientras que la fuerza provincial tendrá a su cargo su puesta en funcionamiento.

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