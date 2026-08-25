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Un adolescente de 13 años se subió al techo de una escuela y una falla eléctrica desencadenó una tragedia

El joven estaba junto a su prima de 14 años en el predio educativo de San Antonio cuando recibió una descarga eléctrica. Llegó al hospital sin signos vitales.

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Conmoción en Misiones: un adolescente de 13 años murió electrocutado en una escuela. (Foto: Gentileza Misiones Cuatro)

Conmoción en Misiones: un adolescente de 13 años murió electrocutado en una escuela. (Foto: Gentileza Misiones Cuatro)

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el predio de una escuela de Misiones. La víctima habría subido al techo del establecimiento cuando sufrió el accidente que lo dejó tendido sobre la estructura de la institución educativa.

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Donde ocurrió el trágico siniestro. (La Voz)

El trágico episodio ocurrió el domingo por la tarde en la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, ubicada en el Paraje El Pesado de la localidad de San Antonio, y fue informado por la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones.

Según la información conocida hasta el momento, el adolescente se encontraba en el predio escolar acompañado por su prima de 14 años. Por circunstancias que todavía son investigadas, habría subido al techo del establecimiento y allí recibió una fuerte descarga eléctrica. Tras el episodio, el menor fue trasladado de urgencia al hospital local, sin embargo, ingresó sin signos vitales y los médicos confirmaron su muerte.

El profesional que lo examinó detectó lesiones en las manos y en los miembros inferiores compatibles con una electrocución. Una vez constatado el fallecimiento, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y la posterior inhumación. La Justicia abrió una investigación para establecer de dónde provino la descarga eléctrica y en qué circunstancias ocurrió el accidente.

Por disposición del magistrado interviniente, efectivos de la Policía de Misiones quedaron a cargo de una custodia en la Escuela N.º 463 para preservar el lugar y evitar cualquier alteración antes de las pericias. Entre las principales medidas ordenadas se encuentra la realización de un informe técnico a cargo de un electricista, que deberá analizar las instalaciones y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la descarga.

La prima de 14 años que acompañaba al adolescente al momento del hecho es considerada testigo del episodio y su relato quedó incorporado a la investigación. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el predio de la escuela permanece preservado a la espera de los resultados de las pericias que permitan reconstruir qué ocurrió durante la tarde del domingo.

Otro grave accidente eléctrico: explotó un tablero y un operario sufrió quemaduras

El episodio ocurrido en Misiones se conoció después de otro grave accidente eléctrico registrado en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos tras la explosión de un tablero en el subsuelo del shopping WO.

El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto, alrededor de las 17.05, mientras el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en una cámara subterránea del complejo ubicado en la intersección de avenida Sabattini y Arturo Orgaz.

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tablero eléctrico en el shopping WO de Villa Carlos Paz.

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tablero eléctrico en el shopping WO de Villa Carlos Paz.

Según la información policial, el operario pertenecía a la empresa Conectar y manipulaba un tablero eléctrico cuando se produjo una fuerte detonación. Los primeros testimonios indicaron que una chapa metálica habría caído sobre el sector donde se encontraban los equipos, situación que es investigada como posible desencadenante del incidente.

El trabajador fue trasladado consciente al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos. Permanecía estable y sin riesgo de vida.

En pocas palabras

  • Adolescente electrocutado: Un joven de 13 años falleció tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela en San Antonio, Misiones.
  • Circunstancias investigadas: El menor estaba con su prima de 14 años en el predio educativo cuando ocurrió el accidente, y se investigan las causas de la descarga.
  • Pericias en curso: La Justicia inició una investigación y se espera un informe técnico de un electricista para determinar las circunstancias exactas del trágico suceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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