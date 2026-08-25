Un adolescente de 13 años se subió al techo de una escuela y una falla eléctrica desencadenó una tragedia

Por disposición del magistrado interviniente, efectivos de la Policía de Misiones quedaron a cargo de una custodia en la Escuela N.º 463 para preservar el lugar y evitar cualquier alteración antes de las pericias. Entre las principales medidas ordenadas se encuentra la realización de un informe técnico a cargo de un electricista, que deberá analizar las instalaciones y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la descarga.

La prima de 14 años que acompañaba al adolescente al momento del hecho es considerada testigo del episodio y su relato quedó incorporado a la investigación. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el predio de la escuela permanece preservado a la espera de los resultados de las pericias que permitan reconstruir qué ocurrió durante la tarde del domingo.

Otro grave accidente eléctrico: explotó un tablero y un operario sufrió quemaduras

El episodio ocurrido en Misiones se conoció después de otro grave accidente eléctrico registrado en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos tras la explosión de un tablero en el subsuelo del shopping WO.

El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto, alrededor de las 17.05, mientras el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en una cámara subterránea del complejo ubicado en la intersección de avenida Sabattini y Arturo Orgaz.

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tablero eléctrico en el shopping WO de Villa Carlos Paz.

Según la información policial, el operario pertenecía a la empresa Conectar y manipulaba un tablero eléctrico cuando se produjo una fuerte detonación. Los primeros testimonios indicaron que una chapa metálica habría caído sobre el sector donde se encontraban los equipos, situación que es investigada como posible desencadenante del incidente.

El trabajador fue trasladado consciente al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los médicos diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos. Permanecía estable y sin riesgo de vida.