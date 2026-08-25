"Fue un quilombo total": Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

La dupla eligió cantar “Seminare”, de Serú Girán, y logró seguir en carrera en el programa que conduce Guido Kaczka.

Cómo fue el debut del papá de Nico Occhiato en Es mi sueño

La segunda temporada de Es mi sueño (eltrece) tuvo como uno de sus momentos destacados la presentación de Antonio, el papá de Nico Occhiato, quien se animó por primera vez a cantar en el programa junto a Mónica Parrilla. Para su debut, la pareja interpretó “Il Mondo”, uno de los clásicos popularizados por Il Volo.

La performance no logró convencer a todo el jurado. El Puma Rodríguez decidió no activar su palanca y dejó su marcador en cero, mientras que los demás integrantes del panel analizaron distintos aspectos de la actuación y señalaron algunos puntos a mejorar.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Abel Pintos, quien puso el foco principalmente en los nervios que mostró Mónica durante la interpretación. El cantante consideró que comenzó con mucha entrega, pero que luego aparecieron dificultades que terminaron afectando su desempeño vocal: “Hola, Mónica. Yo siento que estabas muy nerviosa porque comenzaste cantando con mucho sentimiento, comprometida, pero la verdad que durante el resto de la canción hubo muchos momentos donde la afinación estuvo comprometida y sentía que te temblaba la voz ”.

Además, Pintos hizo una observación sobre la intensidad con la que ambos encararon la canción y le recomendó a Antonio moderar ese impulso para conseguir una interpretación más controlada: “Como buenos tanos, fueron para adelante con todo, entonces mi sugerencia es controlarlo un poco ”.

En la misma línea, Jimena Barón coincidió con parte del análisis de su compañero y también señaló que durante la presentación hubo algunos inconvenientes relacionados con la afinación.