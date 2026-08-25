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"Fue un quilombo total": Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

Jimena Barón hizo una devolución a Miguel Ángel Rodríguez sobre su performance en Es mi sueño y fue tajante al analizar la presentación que realizó junto a Vanesa.

25 ago 2026, 22:38
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Fue un quilombo total: Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

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"Fue un quilombo total": Jimena Barón fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño

En la segunda temporada de Es mi sueño (El Trece), Miguel Ángel Rodríguez se presentó junto a Vanesa Rodríguez y consiguió avanzar a la siguiente instancia del certamen. Sin embargo, la clasificación no evitó que Jimena Barón hiciera una devolución muy crítica sobre la performance que acababan de realizar.

La jurado fue contundente al analizar la presentación y dejó en claro que, aunque tiene cariño por los participantes, consideró que la propuesta estuvo lejos de lo que esperaba para una instancia de competencia: Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera.

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“O sea, fue un quilombo total. Es como que yo hubiese escuchado un ensayo donde están viendo cómo cantarla, y eso no tiene que pasar acá”, explicó que durante la interpretación sintió que faltaba preparación y coordinación entre los integrantes, como si todavía estuvieran probando distintas alternativas antes de definir cómo presentar el tema frente al jurado.

A pesar de sus reparos, la artista decidió darles una oportunidad y activó la palanca verde para que pudieran continuar en el programa. Al justificar su decisión, volvió a remarcar que esperaba una propuesta mucho más trabajada para las próximas presentaciones: Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros. Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado.

La dupla eligió cantarSeminare”, de Serú Girán, y logró seguir en carrera en el programa que conduce Guido Kaczka.

Cómo fue el debut del papá de Nico Occhiato en Es mi sueño

La segunda temporada de Es mi sueño (eltrece) tuvo como uno de sus momentos destacados la presentación de Antonio, el papá de Nico Occhiato, quien se animó por primera vez a cantar en el programa junto a Mónica Parrilla. Para su debut, la pareja interpretó “Il Mondo”, uno de los clásicos popularizados por Il Volo.

La performance no logró convencer a todo el jurado. El Puma Rodríguez decidió no activar su palanca y dejó su marcador en cero, mientras que los demás integrantes del panel analizaron distintos aspectos de la actuación y señalaron algunos puntos a mejorar.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Abel Pintos, quien puso el foco principalmente en los nervios que mostró Mónica durante la interpretación. El cantante consideró que comenzó con mucha entrega, pero que luego aparecieron dificultades que terminaron afectando su desempeño vocal: “Hola, Mónica. Yo siento que estabas muy nerviosa porque comenzaste cantando con mucho sentimiento, comprometida, pero la verdad que durante el resto de la canción hubo muchos momentos donde la afinación estuvo comprometida y sentía que te temblaba la voz ”.

Además, Pintos hizo una observación sobre la intensidad con la que ambos encararon la canción y le recomendó a Antonio moderar ese impulso para conseguir una interpretación más controlada: “Como buenos tanos, fueron para adelante con todo, entonces mi sugerencia es controlarlo un poco ”.

En la misma línea, Jimena Barón coincidió con parte del análisis de su compañero y también señaló que durante la presentación hubo algunos inconvenientes relacionados con la afinación.

     

 

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