Giro en el caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por trata y la jueza reveló su teoría sobre lo que pasó

Los ocho sobreseídos: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

Por el contrario, la magistrada dejó una contundente definición sobre lo que considera que ocurrió aquel día en el paraje El Algarrobal: “No fue accidental”. Además, sostuvo que “el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado” y explicó que precisamente por esa razón ese tramo de la investigación fue elevado a juicio oral.

Por qué la jueza descartó la trata de personas en el caso Loan

La hipótesis de trata de personas tuvo un peso central durante las primeras semanas posteriores a la desaparición de Loan. El 24 de junio de 2024, la Justicia provincial consideró que el caso podía involucrar un delito de competencia federal y remitió el expediente al Juzgado Federal de Goya.

Sin embargo, esa línea investigativa comenzó a perder fuerza con el avance de las medidas ordenadas en la causa. Según reconstruyó Pozzer Penzo, no se encontraron indicadores ni pruebas que permitieran acreditar la existencia de una organización destinada a la trata de personas relacionada con la desaparición del niño.

La jueza destacó además que esa conclusión quedó reforzada después de casi dos años de investigación sin que surgieran elementos suficientes para sostener esa hipótesis. Durante la causa también se analizaron y descartaron otras líneas vinculadas con una posible intervención del crimen organizado, una “pista narco” o una venganza intrafamiliar.

Cristina Pozzer Penzo, la jueza que lleva la causa por la desaparición de Loan. (Foto: Redes sociales)

La situación de los ocho acusados estaba pendiente de resolución desde diciembre de 2024, cuando habían recibido una falta de mérito. Esa figura implica que no existen pruebas suficientes para procesar a una persona, pero tampoco para disponer en ese momento su sobreseimiento definitivo.

Al no incorporarse posteriormente elementos que permitieran avanzar hacia un procesamiento por trata, la jueza resolvió sobreseerlos por ese delito. En el caso de Benítez, Ramírez y Millapi, la decisión también alcanza a la imputación inicial por abandono de persona que había formulado la Justicia provincial pocos días después de la desaparición.

Qué pasa con los acusados que están en juicio por la desaparición de Loan

El sobreseimiento por trata no implica el cierre de la causa principal ni deja sin efecto el juicio que actualmente se desarrolla en Corrientes. Pozzer Penzo ordenó comunicar formalmente su decisión al Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde son juzgados Pérez, Caillava, Laudelina Peña, Benítez, Ramírez, Millapi y Maciel.

La investigación había determinado el procesamiento de los primeros seis por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ubicó a Maciel como presunto partícipe necesario de la sustracción.

Francisco Amado Méndez, en cambio, no forma parte de ese grupo. Había recibido una falta de mérito y recuperó la libertad en julio de 2024, después de permanecer nueve días detenido.

De esta manera, la resolución establece una diferencia clave: la Justicia descartó que estos ocho acusados hayan participado de una maniobra de trata de personas, pero mantiene la hipótesis de que Loan fue sustraído y posteriormente ocultado.

Mantienen la recompensa de $20 millones y las alertas internacionales

La jueza también dejó establecido que el sobreseimiento por trata no cierra la investigación destinada a determinar dónde está Loan ni qué ocurrió con él después de su desaparición. Por ese motivo, ordenó mantener las tareas del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol y las publicaciones y búsquedas del SIFEBU.

También continuará activo el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para analizar nuevas denuncias, datos e información relacionada con el posible paradero del niño. Pozzer Penzo dispuso además insistir con la difusión de la fotografía de Loan y mantener vigente la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad. Actualmente, se ofrecen $20 millones a quien aporte información útil que permita encontrarlo.

Sobreseyeron a ocho acusados por trata y la jueza reveló qué cree que pasó. (Foto: gentileza MDZ)

Más de dos años después, el paradero de Loan continúa siendo desconocido. La Justicia descartó ahora definitivamente la hipótesis de trata respecto de estos ocho imputados, pero mantuvo abierta su búsqueda y ratificó la línea que actualmente se discute en el juicio: que el niño fue sustraído y luego ocultado.