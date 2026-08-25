Anunciaron un embarazo bomba en Gran Hermano: "Voy a ser..."

Las preguntas de parte de la concursante siguieron: "¿Cuándo te enteraste que vas a ser papá? ¿Hace mucho?". "Hace poquito", le dijo. "¿Estás contento? ¿Papá está contento?", quiso saber. " Quedate tranquila que estamos todos bien", sumó el joven.

Por qué plantó el Turco García a Mariela en Gran Hermano

En la gala del 19 de agosto, lo que debía ser una noche de celebración y emoción para los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó convirtiéndose en un momento de decepción para Mariela Prieto, quien esperaba que su pareja, el Turco García, apareciera en la casa durante el casamiento simbólico.

La participante llegó a la ceremonia vestida de novia y con la ilusión de compartir ese momento junto al exfutbolista. Sin embargo, mientras avanzaban los preparativos para la noche de bodas, García confirmó que no iba a presentarse.

El motivo de su ausencia estaba relacionado con el momento que atravesaba la pareja. En la previa de la celebración, el Turco García habló en La Jugada (Streams Telefe) y explicó por qué había decidido no ingresar al reality para acompañar a Mariela.

"Lo que pasa es que yo estoy volviendo de viaje, paré en la ruta para hablar y no sé si llego", comentó García en diálogo con Daniela Celis y Mica Viciconte.

"¿Vos querés?", le consultó Daniela ante la posibilidad de que finalmente se acercara a la casa. Y el exfutbolista fue sincero sobre la situación sentimental que atravesaba con Mariela: "No sé", dijo y definió su actual estado civil como "gris". "Nosotros estábamos distanciados, nada más que eso. No estábamos bien pero tampoco estábamos mal", reconoció.

"No iría, yo la voy a esperar en mi casa. Necesitamos una charla pendiente seguro cuando salga", agregó firme, dejando en claro que prefería no presentarse en Gran Hermano y esperar a Mariela fuera de la casa para hablar sobre la relación.

"Es problema de ella, mío no", cerró sobre la ilusión que tenía Mariela de verlo en la casa para el casamiento.