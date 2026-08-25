Anunciaron un embarazo bomba en Gran Hermano: "Voy a ser..."

A través de un derecho a réplica, Mariela recibió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) finalmente la noticia que tanto se venía esperando y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del programa: ¡va a ser abuela!
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En Gran Hermano Generación Dorada dieron a conocer la noticia de un embarazo que generó una asombrosa reacción en uno de los participantes.
A través de un derecho a réplica, Mariela recibió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) finalmente la noticia que tanto se venía esperando y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del programa: ¡va a ser abuela!
La sorpresa llegó de la mano de Yamil García, su hijo, quien fue el encargado de darle la noticia en vivo. Al ver y escuchar el video que desde la producción mostraron en pantalla, la pareja del Turco García quedó completamente descolocada por la emoción, sin poder ocultar la sorpresa y sin saber siquiera hacia dónde mirar.
“Quiero darte una noticia hermosa que te va a cambiar la vida a vos y a todos nosotros ”, le dijo el futbolista. “ ¿Qué? ”, preguntó ella, sin entender demasiado. “ Vas a ser abuela. Te voy a hacer abuela ”, le respondió García a su mamá directo desde Puerto Madryn.
Entre lágrimas y visiblemente movilizada por el anuncio, expresó toda su felicidad al descubrir que está a punto de comenzar una nueva etapa familiar: "Me parece un sueño hijo, mi amor. Voy a ser abuela. Te quiero abrazar fuerte, te amo".
Las preguntas de parte de la concursante siguieron: "¿Cuándo te enteraste que vas a ser papá? ¿Hace mucho?". "Hace poquito", le dijo. "¿Estás contento? ¿Papá está contento?", quiso saber. " Quedate tranquila que estamos todos bien", sumó el joven.
En la gala del 19 de agosto, lo que debía ser una noche de celebración y emoción para los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó convirtiéndose en un momento de decepción para Mariela Prieto, quien esperaba que su pareja, el Turco García, apareciera en la casa durante el casamiento simbólico.
La participante llegó a la ceremonia vestida de novia y con la ilusión de compartir ese momento junto al exfutbolista. Sin embargo, mientras avanzaban los preparativos para la noche de bodas, García confirmó que no iba a presentarse.
El motivo de su ausencia estaba relacionado con el momento que atravesaba la pareja. En la previa de la celebración, el Turco García habló en La Jugada (Streams Telefe) y explicó por qué había decidido no ingresar al reality para acompañar a Mariela.
"Lo que pasa es que yo estoy volviendo de viaje, paré en la ruta para hablar y no sé si llego", comentó García en diálogo con Daniela Celis y Mica Viciconte.
"¿Vos querés?", le consultó Daniela ante la posibilidad de que finalmente se acercara a la casa. Y el exfutbolista fue sincero sobre la situación sentimental que atravesaba con Mariela: "No sé", dijo y definió su actual estado civil como "gris". "Nosotros estábamos distanciados, nada más que eso. No estábamos bien pero tampoco estábamos mal", reconoció.
"No iría, yo la voy a esperar en mi casa. Necesitamos una charla pendiente seguro cuando salga", agregó firme, dejando en claro que prefería no presentarse en Gran Hermano y esperar a Mariela fuera de la casa para hablar sobre la relación.
"Es problema de ella, mío no", cerró sobre la ilusión que tenía Mariela de verlo en la casa para el casamiento.