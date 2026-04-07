Junto a sus padres Luisana Lopilato deslumbró en la presentación de su nueva película: las fotos

Vale señalar que el ausente con sobrada justificación fue su hermano Darío, quien debió ser operado de urgencia en la clínica Zabala la semana pasada tras sufrir un accidente jugando al fútbol en el que se rompió el peroné de una de sus piernas.

La caja azul 3

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De qué se trata La caja azul, la película con la que Luisana Lopilato debuta como productora cinematográfica

Con Luisana Lopilato al frente y también detrás del proyecto, La caja azul propone un thriller psicológico atrapante. Dirigida por Martín Hodara, la historia transcurre en el universo de las aplicaciones de citas y sigue a Pablo (Gustavo Bassani), un joven millonario que vive aislado en la Patagonia tras un trágico choque que lo marcó para siempre. Su vida da un vuelco cuando conoce a Lara (Luisana Lopilato) mediante una app que plantea un extraño juego: el intercambio de un misterioso objeto conocido como “la caja azul”.

Mientras la relación se vuelve cada vez más profunda y Lara consigue que Pablo abandone su aislamiento, un misterioso mensaje anónimo aparece para poner en jaque su identidad y revelar posibles intenciones ocultas.

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La película cuenta con una fuerte apuesta internacional al estar coproducida por The Mediapro Studio, Infinity Hill, IP4, Film Suez, Salta Violeta, Tronito, Life Is One, MoJo Global Arts, Sepia Films y Habethy Films.

Al frente de la producción se encuentran Axel Kuschevatzky, Pablo Iacoviello, Cindy Teperman, Delfina Montecchia, Mariano Peluffo, Gonzalo Arias, Mariano Suez, Sharon Wisnia, Morris Ruskin, Helena Thom y Anthony Epp.

Por su parte, la producción ejecutiva está integrada por JC Acosta, Francesca Ricagni, Tina Pehme, Kim Roberts, Ari Tan, Joseph Mellicker, Phin Glynn, Luisana Lopilato y Gustavo Bassani.