Junto a sus padres Luisana Lopilato deslumbró en la presentación de su nueva película: las fotos
La actriz debutó como productora cinematográfica de la mano de La caja azul, film que protagoniza y que anoche tuvo su avant premier repleta de figuras. Aquí, fotos exclusivas.
7 abr 2026, 10:11
Junto a sus padres Luisana Lopilato deslumbró en la presentación de su nueva película: las fotos
Instalada en Buenos Aires desde la semana pasada cuando la vimos como la primera invitada del debut de la segunda temporada de Otro día perdido, el late nitgh show que el año pasado marcó el regreso a la televisión de Mario Pergolini, anoche Luisana Lopilato brilló en la avant premier de su nueva película La caja azul.
Desde uno de los shoppings más concurridos de Buenos Aires, la esposa de Michael Bublé llegó radiante junto a sus padres -Eduardo y Beatriz- a la exclusiva función del film con el que debuta en la producción del séptimo arte y se estrena oficialmente el próximo viernes 17 de abril en la plataforma audiovisual Prime Video.
Para semejante ocasión, Luisana eligió un outfit que se llevó todas las miradas con un look hollywoodense, combinando elegancia, glamour y modernidad. Así, la actriz eligió un estilismo sobrio y refinado, con una impronta minimalista que puso el foco en sus formas. La prenda, de corte ceñido, delineaba su silueta con precisión y se completaba con colores neutros que reforzaban una elegancia que trasciende el tiempo.
En tanto, entre algunas de las figuras de la farándula argentina que dijeron presente en la proyección de la película antes de su estreno oficial pudieron verse a Alejandro 'Marley' Wiebe, Romina Manguel, Axel Kuschevatzky, Mariano Peluffo y Analía Maiorana, además de -por supuesto- amigos personales de su infancia y su entorno más cercano aquí en el país.
Vale señalar que el ausente con sobrada justificación fue su hermano Darío, quien debió ser operado de urgencia en la clínica Zabala la semana pasada tras sufrir un accidente jugando al fútbol en el que se rompió el peroné de una de sus piernas.
RS FOTOS.
De qué se trata La caja azul, la película con la que Luisana Lopilato debuta como productora cinematográfica
Con Luisana Lopilato al frente y también detrás del proyecto, La caja azul propone un thriller psicológico atrapante. Dirigida por Martín Hodara, la historia transcurre en el universo de las aplicaciones de citas y sigue a Pablo(Gustavo Bassani), un joven millonario que vive aislado en la Patagonia tras un trágico choque que lo marcó para siempre. Su vida da un vuelco cuando conoce a Lara (Luisana Lopilato) mediante una app que plantea un extraño juego: el intercambio de un misterioso objeto conocido como “la caja azul”.
Mientras la relación se vuelve cada vez más profunda y Lara consigue que Pablo abandone su aislamiento, un misterioso mensaje anónimo aparece para poner en jaque su identidad y revelar posibles intenciones ocultas.
La película cuenta con una fuerte apuesta internacional al estar coproducida por The Mediapro Studio, Infinity Hill, IP4, Film Suez, Salta Violeta, Tronito, Life Is One, MoJo Global Arts, Sepia Films y Habethy Films.
Al frente de la producción se encuentran Axel Kuschevatzky, Pablo Iacoviello, Cindy Teperman, Delfina Montecchia, Mariano Peluffo, Gonzalo Arias, Mariano Suez, Sharon Wisnia, Morris Ruskin, Helena Thom y Anthony Epp.
Por su parte, la producción ejecutiva está integrada por JC Acosta, Francesca Ricagni, Tina Pehme, Kim Roberts, Ari Tan, Joseph Mellicker, Phin Glynn, Luisana Lopilato y Gustavo Bassani.