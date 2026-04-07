Intentó matar a su pareja, su hija logró tirarse del auto para escapar y el final fue trágico
La agresión se produjo dentro de un auto y delante de la hija menor de la víctima, quien también resultó herida al intentar escapar.
Una mujer de 32 años fue atacada a cuchilladas por su pareja, un hombre de 34, en un brutal episodio de violencia que ocurrió el 3 de abril en Sarandí. La agresión se produjo delante de la hija menor de la víctima, quien también resultó herida al intentar escapar.
Según el parte policial, la secuencia comenzó cuando la mujer, su hija y el agresor regresaban en un Chevrolet Corsa tras haber celebrado un aniversario en Don Torcuato.
En medio del trayecto, una discusión escaló rápidamente. El hombre identificado como Kevin Hernández comenzó a amenazar a la víctima, Teresa Barboza, y le exigió su teléfono celular. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo y le provocó heridas en el cuello y la espalda.
La desesperada reacción de la hija
Durante el ataque, la hija de la mujer intentó intervenir. En medio del caos, la menor se arrojó del vehículo en movimiento para escapar de la situación, lo que le provocó distintas lesiones.
Ambas fueron asistidas por el SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde permanecieron bajo atención médica.
Tras el ataque, el hombre escapó en el mismo vehículo. Horas más tarde, la Policía fue alertada por la presencia de un cuerpo en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba del agresor, quien se había arrojado desde un puente y murió en el acto. El auto fue hallado en las inmediaciones.
La investigación en curso
La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús y fue caratulada como tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegítima de la libertad.
Los investigadores trabajan en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.