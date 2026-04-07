Intentó matar a su pareja, su hija logró tirarse del auto para escapar y el final fue trágico

apuñalada avellaneda

Ambas fueron asistidas por el SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde permanecieron bajo atención médica.

Tras el ataque, el hombre escapó en el mismo vehículo. Horas más tarde, la Policía fue alertada por la presencia de un cuerpo en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba del agresor, quien se había arrojado desde un puente y murió en el acto. El auto fue hallado en las inmediaciones.

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La investigación en curso

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús y fue caratulada como tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegítima de la libertad.

Los investigadores trabajan en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.